Bigg Boss 19: सलमान ने पहले ही दिन इस कंटेस्टेंट को दिखाया बाहर का रास्ता, शहबाज-मृदुल में जनता ने किसे चुना

बिग बॉस 19 का शानदार आगाज हो चुका है। बीती रात 24 अप्रैल को सलमान खान ने शो के कंटेस्टेंट के नाम से पर्दा उठाते हुए उन्हें जनता से मिलवाया। इस शो में कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने एंट्री मारी है। इस बार बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को ज्यादा पावर दी है यानी शो में कंटेस्टेंट की सरकार होगी। वहीं, कंटेस्टेंट चुनने के लिए बिग बॉस ने जनता की भी मदद ली। जनता ने अपने वोटों के जरिए 15वें कंटेस्टेंट को चुना। दर्शकों को सोशल मीडिया स्टार मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में से किसी एक को चुनने को कहा। दोनों के फैंस ने अपने फेवरेट को जिताने में जी जान लगा दी।

प्रीमियर बना फिनाले मोमेंट बिग बॉस 19 के प्रीमियर पर लास्ट में सलमान खान ने 15वें कंटेस्टेंट के नाम का अनाउंसमेंट करते हुए जनता का फैसला सुनाया। सलमान ने स्टेज पर मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा को खड़ा किया और बताया कि जनता ने किसे शो के लिए चुना है। 15वें कंटेस्टेंट के अनाउंसमेंट के वक्त शो का फिनाले मोमेंट बन गया, जब सलमान खान ने बताया कि मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा में कौन घर में एंट्री लेगा और कौन बाहर जाएगा। मृदुल तिवारी ने वोट के जरिये शहबाज बदेशा को तगड़ी मात दी और उन्हें हराया। दोनों के बीच मंच में ही नोकझोंक देखने को मिली, जिससे शो का माहौल थोड़ा गरमा गया।