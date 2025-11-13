मृदुल तिवारी के एविक्शन को लोगों ने बताया गलत, बोले- ये स्क्रिप्टेड बिग बॉस…

संक्षेप: बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी घर से बाहर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर मृदुल तिवारी के एविक्शन को लोगों ने गलत बताया है। लोग कह रहे हैं कि अगर घर में मृदुल नहीं हैं तो बिग बॉस में देखने जैसा कुछ बचा नहीं है।

बिग बॉस 19 का 12 नवंबर का एपिसोड काफी इमोशनल रहा। घर में आई पब्लिक के कम वोट्स मिलने के चलते मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गए। मृदुल तिवारी के एविक्शन पर सभी घरवालों की आंखों में आंसू थे। सबसे ज्यादा दुख गौरव खन्ना को पहुंचा। मृदुल के जाने के बाद गौरव खन्ना ने मृदुल के एविक्शन के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। अब सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि मृदुल तिवारी का एविक्शन अनफेयर है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा- मृदुल ने पूरे दिल से बीबी खेला और कुनिका, अशनूर और शहबाज से तो बहुत अच्छा खेला। ये स्क्रिप्टेड बिग बॉस मृदुल तिवारी के सफल जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मृदुल तिवारी तुम शानदार हो। अगर मृदुल नहीं तो बिग बॉस भी नहीं।

अनफेयर लगा मृदुल का एविक्शन एक यूजर ने लिखा- मृदुल तिवारी ये शो आपके लिए नहीं था, आप इस घर में रहने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे। एक ने लिखा- मृदुल तिवारी टॉप 5 में थे। बिग बॉस ने उनके साथ बहुत गलत किया। एक ने लिखा- सॉरी मृदुल। केवल 50 लोगों ने मृदुल का घर में रहना या नहीं रहना तय किया। ये एविक्शन पूरी तरह प्लान किया गया है।