Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Mridul Tewari Eviction Social Media Calls it unfair every housemate looked emotional
मृदुल तिवारी के एविक्शन को लोगों ने बताया गलत, बोले- ये स्क्रिप्टेड बिग बॉस…

मृदुल तिवारी के एविक्शन को लोगों ने बताया गलत, बोले- ये स्क्रिप्टेड बिग बॉस…

संक्षेप: बिग बॉस 19 से मृदुल तिवारी घर से बाहर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर मृदुल तिवारी के एविक्शन को लोगों ने गलत बताया है। लोग कह रहे हैं कि अगर घर में मृदुल नहीं हैं तो बिग बॉस में देखने जैसा कुछ बचा नहीं है। 

Thu, 13 Nov 2025 07:22 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 का 12 नवंबर का एपिसोड काफी इमोशनल रहा। घर में आई पब्लिक के कम वोट्स मिलने के चलते मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गए। मृदुल तिवारी के एविक्शन पर सभी घरवालों की आंखों में आंसू थे। सबसे ज्यादा दुख गौरव खन्ना को पहुंचा। मृदुल के जाने के बाद गौरव खन्ना ने मृदुल के एविक्शन के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। अब सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि मृदुल तिवारी का एविक्शन अनफेयर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा- मृदुल ने पूरे दिल से बीबी खेला और कुनिका, अशनूर और शहबाज से तो बहुत अच्छा खेला। ये स्क्रिप्टेड बिग बॉस मृदुल तिवारी के सफल जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मृदुल तिवारी तुम शानदार हो। अगर मृदुल नहीं तो बिग बॉस भी नहीं।

अनफेयर लगा मृदुल का एविक्शन

एक यूजर ने लिखा- मृदुल तिवारी ये शो आपके लिए नहीं था, आप इस घर में रहने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे। एक ने लिखा- मृदुल तिवारी टॉप 5 में थे। बिग बॉस ने उनके साथ बहुत गलत किया। एक ने लिखा- सॉरी मृदुल। केवल 50 लोगों ने मृदुल का घर में रहना या नहीं रहना तय किया। ये एविक्शन पूरी तरह प्लान किया गया है।

बता दें, घर में आए लोगों के सामने कंटेस्टेंट्स को पिच देनी थी। मृदुल के साथ गौरव खन्ना और प्रणित मोरे को स्पीच देने को मिली। गौरव, प्रणित और मृदुल में सबसे कम मृदुल को मिले। गौरव खन्ना मृदुल के जाने से काफी निराश लगे। वो कहते दिखे कि टास्क के दौरान उन्हें मृदुल को अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए था। अमाल मलिक भी मृदुल तिवारी की तारीफ करते नजर आए।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।