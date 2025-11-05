Bigg Boss 19: मृदुल ने फरहाना की बोलती की बंद, अभिषेक, शाहबाज और गौरव ने बजाई खूब तालियां

संक्षेप: बिग बॉस 19 में मृदुल अपने रंग में आ गए हैं। उन्होंने फरहाना की जमकर क्लास ली। इस दौरान उन्हें अभिषेक बजाज, मालती चाहर और शाहबाज ने खूब सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर ये प्रोमो पसंद किया जा रहा है।

बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में मृदुल को अपने फॉर्म में देखा जा सकता है। यूट्यूब पर मिलियन फॉलोवर्स होने के बाद भी उन्हें हर हफ्ते दिखने के लिए टोका जा रहा था। सलमान खान ने खुद कई बार मृदुल पर तंज कसा। लेकिन अब लगता है मृदुल गेम में वापसी कर रहे हैं, नए प्रोमो के मुताबिक उन्होंने फरहाना को जमकर लताड़ लगाई है। घर में सबकी बोलती बंद करने वाली फरहाना अब मृदुल के तंज के आगे चुप बैठीं दिखीं।

मृदुल ने फरहाना की बोलती की बंद चिट्ठी वाले टास्क में फरहाना ऑडियंस की भी फेवरिट बन चुकी थी। लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट को लगातार परेशान करने और बिना बात के मुद्दे बनाने के लिए उन्हें अब खास रिस्पोंस नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें घर के लगभग हर सदस्य के साथ पंगा लेते हुए देखा गया। अब इस बीच उनकी मृदुल के साथ बहस हुई और फरहाना की बोलती बंद होती नजर आई। मृदुल की पंचलाइन और वनलाइनर्स ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। फरहाना को रोस्ट करने के दौरान उन्हें घरवालों से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभिषेक और मालती को तालियां बजाते हुए देखा जा सकता है।