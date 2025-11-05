Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: मृदुल ने फरहाना की बोलती की बंद, अभिषेक, शाहबाज और गौरव ने बजाई खूब तालियां

संक्षेप: बिग बॉस 19 में मृदुल अपने रंग में आ गए हैं। उन्होंने फरहाना की जमकर क्लास ली। इस दौरान उन्हें अभिषेक बजाज, मालती चाहर और शाहबाज ने खूब सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर ये प्रोमो पसंद किया जा रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 02:32 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में मृदुल को अपने फॉर्म में देखा जा सकता है। यूट्यूब पर मिलियन फॉलोवर्स होने के बाद भी उन्हें हर हफ्ते दिखने के लिए टोका जा रहा था। सलमान खान ने खुद कई बार मृदुल पर तंज कसा। लेकिन अब लगता है मृदुल गेम में वापसी कर रहे हैं, नए प्रोमो के मुताबिक उन्होंने फरहाना को जमकर लताड़ लगाई है। घर में सबकी बोलती बंद करने वाली फरहाना अब मृदुल के तंज के आगे चुप बैठीं दिखीं।

मृदुल ने फरहाना की बोलती की बंद

चिट्ठी वाले टास्क में फरहाना ऑडियंस की भी फेवरिट बन चुकी थी। लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट को लगातार परेशान करने और बिना बात के मुद्दे बनाने के लिए उन्हें अब खास रिस्पोंस नहीं मिल रहा है। ऐसे में उन्हें घर के लगभग हर सदस्य के साथ पंगा लेते हुए देखा गया। अब इस बीच उनकी मृदुल के साथ बहस हुई और फरहाना की बोलती बंद होती नजर आई। मृदुल की पंचलाइन और वनलाइनर्स ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। फरहाना को रोस्ट करने के दौरान उन्हें घरवालों से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभिषेक और मालती को तालियां बजाते हुए देखा जा सकता है।

नॉमिनेशन टास्क

बता दें, हाल में हुए वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान ने एक बार फिर अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ का मुद्दा उठाया था। इसके बाद से फरहाना और तान्या लगातार एक्स को लेकर अभिषेक को परेशान करते नजर आए। वहीं कुनिका ने भी अब अपना टारगेट अभिषेक और अश्नूर को बना दिया है। नॉमिनेशन टास्क में भी अभिषेक और अश्नूर का नाम लिया गया। इसके अलावा नीलम, फरहाना और गौरव खन्ना नॉमिनेट हुए हैं।

