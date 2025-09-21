Bigg Boss 19 Most Lazy Contestant Gaurav Khanna Tops the List with Maximum Votes कौन है 'बिग बॉस 19' का सबसे सुस्त खिलाड़ी? लिस्ट में चौथे नंबर पर अशनूर, जानिए नंबर वन कौन?, Tv Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Most Lazy Contestant Gaurav Khanna Tops the List with Maximum Votes

कौन है 'बिग बॉस 19' का सबसे सुस्त खिलाड़ी? लिस्ट में चौथे नंबर पर अशनूर, जानिए नंबर वन कौन?

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के सबसे सुस्त खिलाड़ी के लिए हुई वोटिंग। लिस्ट में चौथे नंबर पर रहीं अशनूर कौर और नंबर 2 पर आए प्रणित मोरे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 11:10 AM
कौन है 'बिग बॉस 19' का सबसे सुस्त खिलाड़ी? लिस्ट में चौथे नंबर पर अशनूर, जानिए नंबर वन कौन?

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का सफर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे खिलाड़ियों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हर कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो लगातार कैजुअल अप्रोच रखे हुए हैं। जब हिन्दुस्तान ने जनता से पूछा कि उनके हिसाब ने घर का सबसे सुस्त कंटेस्टेंट कौन सा है? तो सुनिए किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा और किसे सबसे कम वोट मिले।

इन चार के नाम पर हुई थी वोटिंग

घर के सबसे सुस्त कंटेस्टेंट के लिए चार खिलाड़ियों के नाम पर वोटिंग करवाई गई थी। प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और जीशान कादरी ने नाम पर पब्लिक ने हिन्दुस्तान पोल में वोटिंग की और नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने इस लिस्ट में 14% वोटों के साथ अशनूर कौर को सबसे नीचे रखा है। जीशान कादरी इसमें तीसरे नंबर पर रहे हैं और उन्हें 24% वोट मिले हैं।

लिस्ट में पहले नंबर पर यह खिलाड़ी

घरवालों को एंटरटेन कर रहे प्रणित मोरे लिस्ट में नंबर 2 पर रहे हैं और उन्हें 27% वोट मिले हैं। लेकिन घर के सबसे सुस्त कंटेस्टेंट के नाम पर वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट आए हैं गौरव खन्ना के लिए। तकरीबन 33 प्रतिशत लोगों ने अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का रोल कर चुके गौरव खन्ना को सबसे सुस्त कंटेस्टेंट माना है। बता दें कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव को इस मामले में बड़े प्यार से समझाया था।

सलमान खान ने दिया था यह ज्ञान

सलमान खान ने कई उदाहरण दिए और गौरव खन्ना को समझाया कि वह स्क्रीन पर बमुश्किल कुछ सेकेंड के लिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह घर में कुछ भी ऐसा कर ही नहीं रहे हैं जिसके चलते उन्हें स्क्रीन टाइम मिले। सलमान खान की बात सुनने के बाद गौरव खन्ना ने यह वादा भी किया कि वह अपना बेस्ट देंगे और अब से घर के और टास्क में सक्रिय नजर आया करेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? यह तो जल्द ही पता चल जाएगा।

Bigg Boss 19

