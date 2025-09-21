कौन है 'बिग बॉस 19' का सबसे सुस्त खिलाड़ी? लिस्ट में चौथे नंबर पर अशनूर, जानिए नंबर वन कौन?

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के सबसे सुस्त खिलाड़ी के लिए हुई वोटिंग। लिस्ट में चौथे नंबर पर रहीं अशनूर कौर और नंबर 2 पर आए प्रणित मोरे।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का सफर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे खिलाड़ियों के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हर कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो लगातार कैजुअल अप्रोच रखे हुए हैं। जब हिन्दुस्तान ने जनता से पूछा कि उनके हिसाब ने घर का सबसे सुस्त कंटेस्टेंट कौन सा है? तो सुनिए किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा और किसे सबसे कम वोट मिले।

इन चार के नाम पर हुई थी वोटिंग घर के सबसे सुस्त कंटेस्टेंट के लिए चार खिलाड़ियों के नाम पर वोटिंग करवाई गई थी। प्रणित मोरे, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और जीशान कादरी ने नाम पर पब्लिक ने हिन्दुस्तान पोल में वोटिंग की और नतीजे बता रहे हैं कि जनता ने इस लिस्ट में 14% वोटों के साथ अशनूर कौर को सबसे नीचे रखा है। जीशान कादरी इसमें तीसरे नंबर पर रहे हैं और उन्हें 24% वोट मिले हैं।

लिस्ट में पहले नंबर पर यह खिलाड़ी घरवालों को एंटरटेन कर रहे प्रणित मोरे लिस्ट में नंबर 2 पर रहे हैं और उन्हें 27% वोट मिले हैं। लेकिन घर के सबसे सुस्त कंटेस्टेंट के नाम पर वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट आए हैं गौरव खन्ना के लिए। तकरीबन 33 प्रतिशत लोगों ने अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का रोल कर चुके गौरव खन्ना को सबसे सुस्त कंटेस्टेंट माना है। बता दें कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव को इस मामले में बड़े प्यार से समझाया था।