Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Most Emotional Moments That Lefts Fans and Gharwala s Crying Gaurav Mridul Amaal Tanya Video
ये हैं बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा इमोशनल पल, फरहाना से लेकर गौरव तक जब कंटेस्टेंट्स के नहीं थमे आंसू

ये हैं बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा इमोशनल पल, फरहाना से लेकर गौरव तक जब कंटेस्टेंट्स के नहीं थमे आंसू

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Finale: बिग बॉस 19 फिनाले अब बस एक दिन दूर है। इस सीजन कई ऐसे पल देखने को मिले जहां कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ फैंस भी काफी इमोशनल हो गए। हम आपको बिग बॉस 19 के उन्हें इमोशनल पलों के बारे में बता रहे हैं। 

Dec 06, 2025 10:14 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 का खेल अब बस खत्म होने ही वाला है। 7 दिसंबर की रात जनता के सामने इस साल के बिग बॉस विनर का नाम होगा। इस साल बिग बॉस का सीजन 24 अगस्त को शुरू हुआ था। बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले हम आपको शो के उन पलों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बिग बॉस 19 के फैंस को भी इमोशनल कर दिया था। बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा इमोशनल पलों को हम आपके सामने रख रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जियो हॉटस्टार रियलिटी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में घरवालों के सबसे इमोशनल पलों को एक साथ दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है- इस सीजन कुल पल ऐसे थे जहां कंटेस्टेंट्स ने गेम को साइड कर, अपने इमोशन्स को खुलकर दिखाया। आपका कौन सा इमोशनल मूमेंट है सबसे फेवरेट।

जब गौरव खन्ना के निकले थे आंसू

इस रील की शुरुआत उस वीडियो से होती है जब मृदुल तिवारी घर से बेघर हो रहे थे। मृदुल के एविक्शन पर गौरव खन्ना मृदुल को गले लगाकर रोए थे। इसके बाद वीडियो में वो पल दिखाया गया है जब अशनूर के पिता घर में थे। उस वक्त मालती अपने पिता को याद कर इमोशनल हो गई थीं। उनकी आंखों से भी दर्द आंसू के जरिए झलका था।

अमाल का इमोशनल पल

वीडियो में वो पल भी देखने को मिला जब अमाल मलिक के पिता वीकेंड के वार पर आए थे। अमाल ने फरहाना और उनकी मां को लेकर कुछ भद्दे कमेंट्स किए थे। अमाल मलिक के पिता अपने बेटे को समझाने आए थे। अमाल मलिक अपने पिता को इमोशनल देखकर बहुत रोए थे। अमाल के आंसू से सोशल मीडिया यूजर्स भी पिघल गए थे।

जब फरहाना भट्ट के निकले थे आंसू

वीडियो में वो पल भी दिखाया गया है जब अभिषेक बजाज घर से बेघर हो रहे थे। उस वक्त अशनूर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थीं। अभिषेक का एविक्शन प्रणित मोरे की वजह से हुआ था। फरहाना भट्ट जब इमोशनल हुई थीं, उस वक्त को भी वीडियो में दिखाया गया है। दरअसल,घर में जब एक एस्ट्रोलॉजर आई थीं उन्होंने फरहाना से उनके पिता के बारे में सवाल किया था। वो जब घर से गई थीं तब फरहाना अमाल से कहती हैं- मुझे नहीं पसंद लोग मेरे पिता के बारे में बात करें। फरहाना उस दिन अकेले खाना खाने बैठी थीं और बातें सोचकर वो बुरी तरह टूट गई थीं। वहीं, जब फरहाना ने नीलम के घर से आई चिट्ठी को फाड़ दिया था, उस वक्त नीलम गिरी के साथ-साथ पूरा घर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। सोशल मीडिया यूजर्स भी नीलम को रोता देख इमोशनल हो गए थे। फरहाना ने जब गुस्से में प्लेट तोड़ी थी, तब तान्या मित्तल काफी डर गई थीं। तान्या उस वक् बहुत इमोशनल हो गई थीं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

जब वीकेंड के वार पर कुनिका का बेटा आया था जब कुनिका बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थीं। उस पल को भी इस वीडियो में दिखाया गया है। इस पूरे वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन आए हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि जब अभिषेक घर से बाहर हुए थे वो पल उनके लिए दिल तोड़ने वाला था। वहीं, कुछ ने लिखा कि फरहाना को इमोशनल देखना उन सबके लिए बहुत मुश्किल था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।