ये हैं बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा इमोशनल पल, फरहाना से लेकर गौरव तक जब कंटेस्टेंट्स के नहीं थमे आंसू

बिग बॉस 19 का खेल अब बस खत्म होने ही वाला है। 7 दिसंबर की रात जनता के सामने इस साल के बिग बॉस विनर का नाम होगा। इस साल बिग बॉस का सीजन 24 अगस्त को शुरू हुआ था। बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले हम आपको शो के उन पलों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने बिग बॉस 19 के फैंस को भी इमोशनल कर दिया था। बिग बॉस 19 के सबसे ज्यादा इमोशनल पलों को हम आपके सामने रख रहे हैं।

जियो हॉटस्टार रियलिटी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में घरवालों के सबसे इमोशनल पलों को एक साथ दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है- इस सीजन कुल पल ऐसे थे जहां कंटेस्टेंट्स ने गेम को साइड कर, अपने इमोशन्स को खुलकर दिखाया। आपका कौन सा इमोशनल मूमेंट है सबसे फेवरेट।

जब गौरव खन्ना के निकले थे आंसू इस रील की शुरुआत उस वीडियो से होती है जब मृदुल तिवारी घर से बेघर हो रहे थे। मृदुल के एविक्शन पर गौरव खन्ना मृदुल को गले लगाकर रोए थे। इसके बाद वीडियो में वो पल दिखाया गया है जब अशनूर के पिता घर में थे। उस वक्त मालती अपने पिता को याद कर इमोशनल हो गई थीं। उनकी आंखों से भी दर्द आंसू के जरिए झलका था।

अमाल का इमोशनल पल वीडियो में वो पल भी देखने को मिला जब अमाल मलिक के पिता वीकेंड के वार पर आए थे। अमाल ने फरहाना और उनकी मां को लेकर कुछ भद्दे कमेंट्स किए थे। अमाल मलिक के पिता अपने बेटे को समझाने आए थे। अमाल मलिक अपने पिता को इमोशनल देखकर बहुत रोए थे। अमाल के आंसू से सोशल मीडिया यूजर्स भी पिघल गए थे।

जब फरहाना भट्ट के निकले थे आंसू वीडियो में वो पल भी दिखाया गया है जब अभिषेक बजाज घर से बेघर हो रहे थे। उस वक्त अशनूर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थीं। अभिषेक का एविक्शन प्रणित मोरे की वजह से हुआ था। फरहाना भट्ट जब इमोशनल हुई थीं, उस वक्त को भी वीडियो में दिखाया गया है। दरअसल,घर में जब एक एस्ट्रोलॉजर आई थीं उन्होंने फरहाना से उनके पिता के बारे में सवाल किया था। वो जब घर से गई थीं तब फरहाना अमाल से कहती हैं- मुझे नहीं पसंद लोग मेरे पिता के बारे में बात करें। फरहाना उस दिन अकेले खाना खाने बैठी थीं और बातें सोचकर वो बुरी तरह टूट गई थीं। वहीं, जब फरहाना ने नीलम के घर से आई चिट्ठी को फाड़ दिया था, उस वक्त नीलम गिरी के साथ-साथ पूरा घर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। सोशल मीडिया यूजर्स भी नीलम को रोता देख इमोशनल हो गए थे। फरहाना ने जब गुस्से में प्लेट तोड़ी थी, तब तान्या मित्तल काफी डर गई थीं। तान्या उस वक् बहुत इमोशनल हो गई थीं।