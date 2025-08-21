Bigg Boss 19 Mike Tyson American Former Boxer to be seen in Salman Khan Reality show august 24 premiere सलमान के शो में नजर आएगा ये इंटरनेशनल मेहमान? बॉक्सिंग की दुनिया में कमाया नाम, Tv Hindi News - Hindustan
सलमान के शो में नजर आएगा ये इंटरनेशनल मेहमान? बॉक्सिंग की दुनिया में कमाया नाम

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से किसी भी नाम को कंफर्म नहीं है। अब इस लिस्ट में अमेरिकन पूर्व बॉक्सर माइक टायसन का नाम सामने आ रहा है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 04:50 PM
इंडियन टीवी के सबसे मशहूर रियलिटी शोज में से एक बिग बॉस के नए सीजन का प्रीमियर जल्द होने वाला है। फैंस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शो के शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे नामों की चर्चा है जो इस साल सलमान खान के शो में नजर आएंगे। अब इन नामों में अमेरिकी अमेरिकी पूर्व बॉक्सर माइक टायसन का नाम जुड़ गया है। हालांकि, इस नाम के साथ एक ट्विस्ट है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, माइक टायसन बिग बॉस 19 के घर में मेहमान बनकर पहुंचेंगे। वो घर में एक हफ्ते या 10 दिन के लिए नजर आएंगे। शो से जुड़े सूत्रों ने मीडिया पोर्टल को बताया कि माइक टायसन के साथ एडवांस लेवल पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा, “हम टायसन और उनकी टीम के साथ एडवांस दौर की बातचीत में हैं, और उनकी फीस को लेकर बातचीत कर रह हैं। अगर डील हो जाती है, तो वो अक्तूबर के महीने में घर में हफ्ते -10 दिन के लिए नजर आ सकते हैं। हालांकि, डेट्स फाइनल होना अभी बाकी है।”

टायसन को गेस्ट के तौर पर बुलाने को लेकर सूत्रों ने कहा, "कई समय से शो में इंटरनेशनल कंटेस्टेंट नहीं आए हैं, और उन्होंने पिछले सीजन में शो को बूस्ट करने में अहम भूमिका निभाई है।

इन नामों की भी है चर्चा

बिग बॉस 19 की बात करें तो का प्रीमियर 24 अगस्त को कलर्स और जियो हॉटस्टार पर होगा। शो में हिस्सा लेने को लेकर जिन अन्य नामों की चर्चा हो रही है उन नामों में गौरव खन्ना, वाहबिज दोराबजी और जीशान कादरी का नाम शामिल है।

