BB19: मिड वीक एविक्शन में लगेगा जोर का झटका! वोट आउट से खत्म होगा इस कंटेस्टेंट का सफर?

संक्षेप: Bigg Boss 19 Mid Week Eviction: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को मिड वीक एविक्शन देखने को मिल सकता है। यानि कोई एक खिलाड़ी वोट आउट से तुरंत प्रभाव से बेघर हो जाएगा।

बीते कुछ हफ्तों से बिग बॉस 19 में कोई बड़ा एविक्शन नहीं हुआ है। बशीर अली के बाद कोई ऐसा एविक्शन नहीं हुआ है जिसने घरवालों समेत बाहर वालों के भी होश उड़ा दिए हों। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा जरूर हो सकता है। बिग बॉस 19 के इस वीकेंड का वार में जहां कोई एक घरवाला एविक्ट हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ खबर है कि इसी हफ्ते में मिड वीक एविक्शन के जरिए किसी एक या दो खिलाड़ियों का बिग बॉस हाउस में सफर खत्म हो जाएगा।

वोट आउट से होगा दमदार एविक्शन? बिग बॉस से जुड़ी खबरें जारी करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस 24x7 ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, "बिग बॉस 19 में तापमान बढ़ने लगा है। मिड वीक एविक्शन हो सकता है। इस बुधवार को तैयार रहिए एक शॉकिंग एलिमिनेशन के लिए, जिसमें घरवाले एसेम्बली रूम में किसी एक खिलाड़ी को वोटिंग के जरिए बाहर कर देंगे। किसी तरह का नॉमिनेशन नहीं, सीधे वोट-आउट होगा। तो कौन अपने बैग पैक करेगा? ड्रामा बुधवार को अनफोल्ड होगा।"

खत्म होगा इस कंटेस्टेंट का सफर? बिग बॉस में इससे पहले भी एक मिड वीक एविक्शन हो चुका है और अब इस हफ्ते किसका सफर बिग बॉस हाउस में खत्म होने जा रहा है इस सवाल का जवाब भी दर्शकों को जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर कयासों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- फरहाना के बाहर हाने का चांस सबसे ज्यादा है। एक यूजर ने वोटिंग करवाई है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने फरहाना के नाम पर वोट किया है और दूसरे नंबर पर शहबाज रहे हैं।