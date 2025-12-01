Bigg Boss 19: मीडिया ने पूछा- आप फेक हो, क्या लगता है ट्रॉफी डिजर्व करती हो? तान्या मित्तल बोलीं…
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले वीक में मीडिया राउंड हुआ। मीडिया ने तान्या से पूछा कि अगर वाे ट्रॉफी जीत जाती हैं तो उसके जस्टिफाई कैसे करेंगी?
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में तान्या मित्तल पर मीडिया ने सवाल दागे। मीडिया ने साफ पूछा कि आप फेक हो और ये रिएलिटी शो है। आपको लगता है कि आप ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी सच में डिजर्व करती हो? इसका तान्या मित्तल अपने तरीके से जवाब दिया। तान्या ने कहा, ‘अगर आप आए हो तो कुछ न कुछ तो देखकर आए ही होगे मेरे बारे में तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये बहुत सारे मंदिर तो गई है। आप मेरी सारी बातें सारी कहानियां फेक भी मान लो, लेकिन आपको ये पता है कि ये मंदिर जाती है।'
तान्या ने आगे कहा, ‘मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि मुझे मेरे राम जी पर बहुत भरोसा है। तो कोई माने या नहीं माने मैं ये बात मानती हूं कि मैं यहां तक पहुंची हूं जैसे भी पहुंची हूं अपने आपको सच्चा और अच्छा मानकर पहुंची हूं और मैं कोशिश करती आई हूं कि इस गेम में कभी भी किसी के साथ भी गलत न करूं, बल्कि अगर मुझे कभी भी कोई गलत दिखा है कि कोई परेशान दिखा है, कोई हारा हुआ देखा है, कोई डीमोटिवेट होता दिखा है तो मैं उन्हें अपनी कहानियों से मोटिवेट करती हूं।’
मीडिया ने कहा, ‘ये रिएलिटी शो है आस्था चैनल नहीं?’ इस पर तान्या ने हंसते हुए बोला, ‘अब मैं जैसी हूं वैसी ही हूं। मैं जीत जाऊं तो अच्छी बात है वरना मेरा आपके सवालों को जवाब देना ही बड़ी बात है।’ मीडिया ने कहा, ‘लेकिन आप जवाब भी अच्छे से नहीं दे पाईं।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
