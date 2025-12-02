Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: मीडिया राउंड में क्यों भड़क गईं तान्या मित्तल, राम नाम पर गरमाया घर का माहौल

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Finale Week: फिनाले वीक में कंटेस्टेंट्स को ग्रिल करने के लिए घर में मीडिया इकट्ठी हुई थी। तान्या मित्तल काफी कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थीं लेकिन कॉन्फ्रेंस के बीच उन्हें अचानक से गुस्सा आ गया, जानें पूरा मामला।

Tue, 2 Dec 2025 08:35 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में तान्या मित्तल ने काफी सधे हुए जवाब दिए। वह सबको प्यार से राम-राम करके ग्रीट कर रही थीं और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थीं। इस बीच एक और सवाल की शुरुआत में जब तान्या राम-राम बोलीं तो कुछ मीडिया पर्सन्स हंसने लगे। इस पर तान्या को गुस्सा आ गया और उन्होंने दिल की भड़ास निकाल दी। हालांकि मीडिया ने यह क्लैरिफाई किया कि वह उनके राम-राम बोलने पर नहीं बल्कि प्रिडिक्टिबल होने पर हंस रहे हैं।

तान्या पर हंसे रिपोर्टर्स

बिग बॉस 19 में जब अनाउंस हुआ कि घरवालों को मीडिया से मुखातिब होना है तो तान्या काफी खुश थीं। वह बोलती दिखीं कि पहली बार मुंबई की मीडिया से मिलेंगी जो कि उनके लिए आ रही हैं, इस बात से वह काफी खुश हैं। तान्या मित्तल से कई सवाल पूछे गए। वह हर जवाब की शुरुआत में रिपोर्टर का नाम लेकर राम-राम बोल रही थीं। उनके जवाब भी लगभग कॉमन थे हालांकि तान्या में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। 4-5 बार सेम पैटर्न रिपीट होने के बाद तान्या ने जैसे ही राम-राम कहा कुछ रिपोर्टर्स हंस पड़े।

तान्या को आ गया गुस्सा

इस पर तान्या ने कहा, मैं अपने रामजी पर बहुत भरोसा करती हूं। वह बोलीं, हमारे यहां जब किसी को ग्रीट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर ना हंसे थोड़ा से डेकोरम लगेगा यहां का भी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं नमस्ते की जगह जयश्री राम बोलती हूं।

तान्या को मिला जवाब

इस पर मीडिया के लोगों ने तान्या को बताया कि वे सब भगवान राम को बहुत मानते हैं। एक जर्नलिस्ट ने तान्या को जवाब दिया, 'हम सब यहां जितने बैठे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की हम बहुत इज्जत करते हैं। जो आप बोल रही हैं, हम आप पर हंसे थे क्योंकि आप बहुत प्रिडिक्टिबल हो गई हैं तो आप प्लीज गलत नैरेटिव मत सेट कीजिए।'

Bigg Boss 19

