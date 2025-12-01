अमाल मलिक को अरमान के खिलाफ भड़का रही थीं? मीडिया के सवाल का तान्या मित्तल ने दिया जवाब

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में मीडिया ने तान्या मित्तल पर अपने सवाल दागे और उनसे जवाब मांगे। तान्या मीडिया के सवालों से परेशान हो गईं।

‘बिग बॉस 19’ के मीडिया राउंड में लाइव हिन्दुस्तान ने तान्या मित्तल से सवाल किया। लाइव हिन्दुस्तान ने तान्या से पूछा कि वह कहानियां सुनाकर ऑडियंस और कंटेस्टेंट्स को क्या बताने की कोशिश करती हैं? आपने अमाल मलिक को राजू काजू की कहानी सुनाई थी। उस कहानी की वजह से अमाल के भाई अरमान मलिक काफी नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि आप अमाल को अरमान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तान्या मित्तल का जवाब तान्या बोलीं, ‘मैं कई बार अमाल को इसलिए समझ पाती हूं क्योंकि वो भी घर का बड़ा बेटा है और मैं भी घर की बड़ी बेटी हूं। बड़े बच्चों के साथ मां-बाप थोड़े सख्त होते हैं तो मुझे भी लगता था कि मम्मी छोटे वाले को थोड़ा ज्यादा प्यार करती हैं और मुझसे रूड हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वो मुझसे रूड इसलिए हैं क्योंकि उन्हें मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी और मैं वही मैसेज देना चाहती थी।’