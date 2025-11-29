BB19: मीडिया राउंड में घेरे गए ये 2 सेलेब्स, एपिसोड में देखने मिलेगा फुल एक्शन

संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस में दर्शकों को जल्द ही गौरव खन्ना और प्रणित मोरे समेत बाकी तमाम खिलाड़ियों को भी मीडिया के चुभने वाले सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कौन संतुष्टिजनक जवाब दे पाएगा?

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घरवाले मीडिया के सवालों का सीधे तौर पर सामना करेंगे। मीडिया राउंड में पत्रकारों को घरवालों से मिलने का मौका दिया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी मीडिया के सीधे और चुभने वाले सवालों का सामना करने के दौरान यह देखना होगा कि कौन से घरवाले खुद को काबू में रहकर सवालों का सही और सधा हुआ जवाब देंगे, और कौन से घरवाले अपना आपा खो बैठेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रणित-गौरव को देना होगा जवाब बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म्स की मानें तो बिग बॉस 19 में टिकट टू फिनाले जीत चुके गौरव खन्ना और प्रणित मोरे को मीडिया का निशाना बनना पड़ेगा। गौरव खन्ना से घरवालों ने पूछा कि वो अपनी जीत को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वहीं प्रणित मोरे को मीडिया ने अभिषेक बजाज को घर से बाहर किए जाने वाली बात को लेकर घेरा। बता दें कि अभिषेक बजाज को घरवालों ने और बाहर दर्शकों ने भी फिनाले तक जाने लायक कंटेस्टेंट माना था, लेकिन एक ट्विस्ट में उन्हें प्रणित ने बाहर कर दिया।