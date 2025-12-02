Bigg Boss 19: लड़ाई-झगड़ा शो के लिए मुखौटा, असलियच कुछ और? फरहाना भट्ट ने दिया जवाब

संक्षेप: Bigg Boss 19 Media Round: बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में फरहाना से पूछा गया कि वह घर के लोगों के साथ इतना लड़ती-झगड़ती हैं पर कैमरे पर रोती हैं। उनका असली नेचर कैसा है?

बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में कंटेस्टेंट्स की खूब ग्रिलिंग हुई। ज्यादातर रिपोर्टर्स के निशाने पर तान्या मित्तल दिखीं और उन्होंने धैर्य के साथ सवालों का जवाब दिया। फरहाना भट्ट से पूछा गया कि वह जब झगड़ती हैं तो बहुत नेगिटिव दिखती हैं और अकेले कैमरे के सामने रोती हैं। लोग उनके कैरेक्टर से कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वह असल में कैसी हैं। फरहाना ने इसका जवाब दिया।

फरहाना को याद दिलाए गए उनके सारे कांड बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में फरहाना भट्ट से पूछा गया, फरहाना आपका नेचर रिबेलियस है। लड़ती हैं, झगड़ती हैं, रोती हैं, कैमरे के सामने कहती हैं, अब मुझसे नहीं हो रहा। ऑडियंस कन्फ्यूज है कि असली फरहाना कौन है? क्या यह लड़ाई-झगड़ा मुखौटा है, असली फरहाना कुछ और है? आप तान्या को कहती हैं कि वो एक्सट्रीम हैं, लेकिन मैं आपकी बात करूं कि जो आपको घर के अंदर वापस लाए वो आपको चुभते हैं। जिसने आपकी प्लेट छीनी, खाना छीना उसकी ही प्लेट में खाती हैं। नेहल आपको पीछे बोले तो धोखेबाज, आप तान्या को बोलें तो सती-सावत्री। आप इस जोन में खेल रही हैं कि जो भी करूं, वो रामलीला, दूसरे करें उनका कैरेक्टर ढीला। क्या आप वाकई ऐसी विनर बनना चाहती हैं।

फरहाना ने दिया ये जवाब इस पर फरहाना बोलीं, 'हर एक का विद्रोह का तरीका अलग होता है। आपको ये भी देखना होता है कि आप इस जगह पर हो जहां लोग आपको चालाकी से टॉन्ट कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ये चीज मैं समझती हूं। मैं ये भी बोल रही हूं कि आपको लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो ये भी देखिए कि मैं किस शख्स से डील कर रही हूं।'