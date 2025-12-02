Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 media grills contestants farrhana bhatt replies what is her realty is she faking for show
Bigg Boss 19: लड़ाई-झगड़ा शो के लिए मुखौटा, असलियच कुछ और? फरहाना भट्ट ने दिया जवाब

Bigg Boss 19: लड़ाई-झगड़ा शो के लिए मुखौटा, असलियच कुछ और? फरहाना भट्ट ने दिया जवाब

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Media Round: बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में फरहाना से पूछा गया कि वह घर के लोगों के साथ इतना लड़ती-झगड़ती हैं पर कैमरे पर रोती हैं। उनका असली नेचर कैसा है?

Tue, 2 Dec 2025 07:20 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में कंटेस्टेंट्स की खूब ग्रिलिंग हुई। ज्यादातर रिपोर्टर्स के निशाने पर तान्या मित्तल दिखीं और उन्होंने धैर्य के साथ सवालों का जवाब दिया। फरहाना भट्ट से पूछा गया कि वह जब झगड़ती हैं तो बहुत नेगिटिव दिखती हैं और अकेले कैमरे के सामने रोती हैं। लोग उनके कैरेक्टर से कन्फ्यूज हो रहे हैं कि वह असल में कैसी हैं। फरहाना ने इसका जवाब दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना को याद दिलाए गए उनके सारे कांड

बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में फरहाना भट्ट से पूछा गया, फरहाना आपका नेचर रिबेलियस है। लड़ती हैं, झगड़ती हैं, रोती हैं, कैमरे के सामने कहती हैं, अब मुझसे नहीं हो रहा। ऑडियंस कन्फ्यूज है कि असली फरहाना कौन है? क्या यह लड़ाई-झगड़ा मुखौटा है, असली फरहाना कुछ और है? आप तान्या को कहती हैं कि वो एक्सट्रीम हैं, लेकिन मैं आपकी बात करूं कि जो आपको घर के अंदर वापस लाए वो आपको चुभते हैं। जिसने आपकी प्लेट छीनी, खाना छीना उसकी ही प्लेट में खाती हैं। नेहल आपको पीछे बोले तो धोखेबाज, आप तान्या को बोलें तो सती-सावत्री। आप इस जोन में खेल रही हैं कि जो भी करूं, वो रामलीला, दूसरे करें उनका कैरेक्टर ढीला। क्या आप वाकई ऐसी विनर बनना चाहती हैं।

फरहाना ने दिया ये जवाब

इस पर फरहाना बोलीं, 'हर एक का विद्रोह का तरीका अलग होता है। आपको ये भी देखना होता है कि आप इस जगह पर हो जहां लोग आपको चालाकी से टॉन्ट कर रहे होते हैं, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ये चीज मैं समझती हूं। मैं ये भी बोल रही हूं कि आपको लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं तो ये भी देखिए कि मैं किस शख्स से डील कर रही हूं।'

बिना 'बीप' के बोल पाएंगी फरहाना?

फरहाना से फिर सवाल किया गया कि अगर वह जीत जाती हैं तो क्या चार लाइन भी बिना बीप (गाली) के बोल पाएंगी? इस पर फरहाना जवाब देती हैं, इंशाअल्लाह जहां मुझे विनिंग स्पीच बोलने को मिलेगा तो वहां मुझ पर कोई अटैक नहीं कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि वो स्पीच मेरी बहुत अच्छी रहेगी।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।