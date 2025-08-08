Bigg Boss 19: सलमान खान के शो को बॉलीवुड की इस हसीना ने दिखाया ठेंगा, 6 करोड़ के ऑफर को मारी लात
'बिग बॉस 19' में इस बार कंटेस्टेंट के साथ कई एक्स कंटेस्टेंट की एंट्री की भी खबरें सामने आ रही हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए स्टार्स को भारी रकम भी दी जा रही है। ऐसे में अब बॉलीवुड की एक हसीना ने मेकर्स को शो में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ साफ मना किया, बल्कि उसने करोड़ों के ऑफर को भी लात मारी।
'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। सलमान खान होस्टेटेड इस शो के शुरू होने का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में शो में हिस्सा लेने को लेकर भी कई नाम सामने आ रहे हैं। 'बिग बॉस 19' में इस बार कंटेस्टेंट के साथ कई एक्स कंटेस्टेंट की एंट्री की भी खबरें सामने आ रही हैं। शो में हिस्सा लेने के लिए स्टार्स को भारी रकम भी दी जा रही है। ऐसे में अब बॉलीवुड की एक हसीना ने मेकर्स को शो में हिस्सा लेने के लिए न सिर्फ साफ मना किया, बल्कि उसने करोड़ों के ऑफर को भी लात मारी। आइए जानते हैं कौन हैं वो?
इस हसीना ने मेकर्स को किया साफ इनकार
'बिग बॉस 19' का ऑफर ठुकराने वाली एक्ट्रेस कोई कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी हैं। एलनाज का नाम शुरू से ही इस शो को लेकर चर्चा में रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'मस्ती 4' में नजर आने वाली एलनाज के लिए बिग बॉस एक सबसे बड़ा प्लेटफार्मों में से एक है, लेकिन वो अपने करियर के उस स्टेज पर हैं, जहां वह अपने काम से समझौता नहीं करना चाहती हैं।'
ऑफर हुए थे 6 करोड़
सूत्र ने आगे बताया, 'मेकर्स ने एलनाज नोरौजी को इस सीजन के लिए 6 करोड़ रुपये ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद इसे करने से साफ इनकार कर दिया। अगले कुछ महीनों के लिए उनका कैलेंडर बहुत व्यस्त है यानी उनके पास कोई डेट खाली नहीं है। फिलहाल एलनाज फिल्मों पर अपना फोकस रखना चाहती हैं और और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की वजह से उनका शेड्यूल भी काफी बिजी है।' बता दें कि एलनाज हाल ही में करण जौहर के शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आई थीं। वहीं अब वह जल्द ही 'मस्ती 4' में रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी।
