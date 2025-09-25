शॉकिंग! गौरव खन्ना को बचाने के लिए मेकर्स इस कंटेस्टेंट की देंगे कुर्बानी, नीलम गिरी के साथ हो जाएगा बाहर

'बिग बॉस 19' में टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अब हर किसी की धड़कने इस बात से बढ़ी हुई हैं कि इस वीकेंड किस कंटेस्टेंट का सफर शो से खत्म होगा। इसी बीच अब एक मजबूत कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आ रही है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है ये और भी ज्यादा एंटरटेनिंग होता जा रहा है। इस शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। शो को लेकर हर दिन नई अपडेट सामने आ रही है। शो में टास्क को लेकर कंटेस्टेंट के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में अब हर किसी की धड़कने इस बात से बढ़ी हुई हैं कि इस वीकेंड किस कंटेस्टेंट का सफर शो से खत्म होगा। इसी बीच अब एक मजबूत कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आ रही है। आइए जानते हैं कौन है वो?

इस कंटेस्टेंट को मेकर्स करेंगे बाहर? सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। bigboss__khabriii ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बताया है कि इस हफ्ते नीलम गिरी का घर से बेघर होना तो तय है। नीलम के साथ एक और कंटेस्टेंट के जाने की खबर है। रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स चाहते हैं कि इस हफ्ते नीलम गिरी के साथ मृदुल तिवारी को भी घर से बाहर किया जाए। इससे एक बात क्लियर है कि गौरव खन्ना नहीं बल्कि मृदुल का सफर खत्म होगा। हालांकि, अभी मृदुल के एविक्ट होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।