Bigg boss 19 malti tells the truth to tanya mittal about her fake lifestyle, elvish roast her Bigg Boss 19: मालती ने कहा कुछ ऐसा कि उड़ गए तान्या के होश, एल्विश ने भी किया रोस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg boss 19 malti tells the truth to tanya mittal about her fake lifestyle, elvish roast her

Bigg Boss 19: मालती ने कहा कुछ ऐसा कि उड़ गए तान्या के होश, एल्विश ने भी किया रोस्ट

Bigg Boss 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। अब इस बीच वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती ने उन्हें असलियत की झलक दिखा दी है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:21 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: मालती ने कहा कुछ ऐसा कि उड़ गए तान्या के होश, एल्विश ने भी किया रोस्ट

Bigg Boss 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में एल्विश यादव गेस्ट बनकर पहुंचे थे। अपने स्पेशल सेगमेंट के दौरान एल्विश ने कंटेस्टेंट के साथ एक मजेदार गेम खेला जिसमें सभी को दूसरे कंटेस्टेंट को जहरीला इंजेक्शन दे कर उनके जहर को बाहर निकालना था। इस दौरान एल्विश ने तान्या मित्तल को उनकी लक्ज़री लाइफ के लिए रोस्ट किया। लेकिन सोशल ,मीडिया यूजर्स के मुताबिक तान्या भी गेस्ट बने एल्विश के साथ अच्छे से पेश नहीं आई।

एल्विश का अपमान?

एक यूजर ने लिखा कि एल्विश शो में मेहमान बनकर आए थे। ऐसे में तान्या को उन्हें बार-बार अच्छे से बात नहीं कर रही थीं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि एल्विश ने हाथ मिलाने को कहा लेकिन तान्या ने मना कर दिया। बाद में एल्विश ने ‘चल’ बोलकर तान्या से हाथ नहीं मिलाया।

मालती ने उड़ाए तान्या के होश

इसके अलावा घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर और तान्या की बातचीत भी सामने आई है। दरअसल, एपिसोड में तान्या, मालती से बाहर की खबरों के बारे में पूछती हैं। मालती कहती हैं कि लोगों ने उनके दावों के बारे में पता किया है और उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो भी कहा है वो झूठ है। मालती कहती हैं कि उनपर मीम्स बन रहे हैं, बाहर बेज्जती हो रही है। ये सुनते ही तान्या मित्तल के होश उड़ गए और वो शांत हो गई।

तान्या मित्तल के दावे

बता दें, तान्या मित्तल ने अपनी अभी तक की जर्नी में कहा है कि वो सिर्फ बकलावा खाने के लिए दुबई जाती हैं। जब कॉफी पीने का मन होता है तो वो आगरा जाती हैं और ताजमहल के सामने बैठकर कॉफ़ी पीना पसंद करती हैं। दिल्ली में दाल खाना पसंद है। तान्या मित्तल से जुड़ी कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यूजर्स उन्हें झूठा बता रहे हैं।

Bigg Boss 19 tanya mittal Salman Khan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।