Bigg Boss 19: मालती ने कहा कुछ ऐसा कि उड़ गए तान्या के होश, एल्विश ने भी किया रोस्ट

Bigg Boss 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं। अब इस बीच वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती ने उन्हें असलियत की झलक दिखा दी है।

Bigg Boss 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में एल्विश यादव गेस्ट बनकर पहुंचे थे। अपने स्पेशल सेगमेंट के दौरान एल्विश ने कंटेस्टेंट के साथ एक मजेदार गेम खेला जिसमें सभी को दूसरे कंटेस्टेंट को जहरीला इंजेक्शन दे कर उनके जहर को बाहर निकालना था। इस दौरान एल्विश ने तान्या मित्तल को उनकी लक्ज़री लाइफ के लिए रोस्ट किया। लेकिन सोशल ,मीडिया यूजर्स के मुताबिक तान्या भी गेस्ट बने एल्विश के साथ अच्छे से पेश नहीं आई।

एल्विश का अपमान? एक यूजर ने लिखा कि एल्विश शो में मेहमान बनकर आए थे। ऐसे में तान्या को उन्हें बार-बार अच्छे से बात नहीं कर रही थीं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि एल्विश ने हाथ मिलाने को कहा लेकिन तान्या ने मना कर दिया। बाद में एल्विश ने ‘चल’ बोलकर तान्या से हाथ नहीं मिलाया।

मालती ने उड़ाए तान्या के होश इसके अलावा घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर और तान्या की बातचीत भी सामने आई है। दरअसल, एपिसोड में तान्या, मालती से बाहर की खबरों के बारे में पूछती हैं। मालती कहती हैं कि लोगों ने उनके दावों के बारे में पता किया है और उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने जो भी कहा है वो झूठ है। मालती कहती हैं कि उनपर मीम्स बन रहे हैं, बाहर बेज्जती हो रही है। ये सुनते ही तान्या मित्तल के होश उड़ गए और वो शांत हो गई।