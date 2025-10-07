BB19: मालती का 'बिग बॉस' में पहला दिन, इस अदा पर फिदा हुए फैंस, जानिए पसंद आई कौन सी बातें

Bigg Boss 19 Malti Chahar: मालती चाहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री पर आ गया पब्लिक का रिएक्शन। जानिए शो में पहला दिन बिताने के बाद एक्ट्रेस को लेकर क्या है फैंस का रिएक्शन।

Bigg Boss 19 Malti Chahar: बीते 'वीकेंड का वार' में रविवार को सलमान खान ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर की बिग बॉस हाउस में एंट्री कराई। घर में दाखिल होते ही मालती चाहर ने सबसे पहले तान्या मित्तल को निशाने पर लिया। वह ज्यादातर घरवालों को या तो तान्या के खिलाफ भड़काती, या फिर तान्या के बारे में पड़ताल करती नजर आईं। घर में फिलहाल थोड़ी शांत लग रहीं मालती अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच दर्शक उनकी एंट्री को लेकर अपना ओपिनियन तैयार कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि मालती की वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर क्या है जनता की राय।

दर्शकों को पसंद आया यह अंदाज मालती की वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद दर्शकों ने शो का सोमवार का एपिसोड देखा और इस दौरान उन्हें काफी अच्छी तरह समझ आ गया कि मालती शो में अपनी शुरुआत किस तरह करने वाली हैं। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर जो पोस्ट किया उस पर पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक है। एक फॉलोअर ने लिखा, "मालती पहले ही एपिसोड में तान्या को खा गई है।" दूसरे ने लिखा, "यह लड़की आग है। पहले ही दिन तान्या मित्तल को एक्सपोज कर दिया।" बता दें कि मालती के आते ही तान्या परेशान हो गईं और लगातार उनकी कही बातों के बारे में सोचती दिखीं।

क्या बोले गौरव खन्ना के फॉलोअर्स गौरव खन्ना के फैन ग्रुप ने भी इस बारे में कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, "मेरी पहली राय तो यही है कि मालती चाहर एक वाइल्डकार्ड खिलाड़ी हैं जो पहले से ही जमे हुए टॉक्सिक ग्रुप को खुश करने की बहुत कोशिश करेंगी। वो मजबूत खिलाड़ियों को निशाना बनाकर ड्रामा खड़ा करने के लिए बेताब दिख रही हैं। जैसे टास्क में उन्होंने तुरंत अभिषेक बजाज पर हमला बोल दिया था। अब तक उनकी एकमात्र असली चाल तान्या मित्तल को वास्तविकता का एहसास दिलाना था, जो उन्होंने स्क्रीन टाइम हासिल करने के लिए किया था।