Bigg Boss 19: 'उसे एक्सपोज करो और घरवालों को...', इस खास मकसद से मेकर्स ने मालती को बुलाया शो में, सुनकर हो जाएंगे शॉक्ड
संक्षेप: 'बिग बॉस 19' शो में जब से मालती चाहर की एंट्री हुई है घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। लेकिन अब मालती को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है।
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड शो 'बिग बॉस 19' का घर अब पूरी तरह से जंग का मैदान बन चुका है। शो में कंटेस्टेंट्स लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कब कौन किसका दोस्त बन जाए और कब कौन दुश्मन ये कह पाना बेहद मुश्किल है। वहीं, शो में जब से मालती चाहर की एंट्री हुई है घर का पूरा माहौल ही बदल गया है। लेकिन अब मालती को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। आइए जानते हैं क्या?
खास मकसद से घर में भेजा गया मालती को
दरअसल, बिग बॉस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने मालती चाहर को घर में एक खास मकसद से भेजा है। मेकर्स ने मालती से कहा, 'तुमको बिग बॉस के घर में जाकर तान्या मित्तल को एक्सपोज करना है और सभी घरवालों को उसके खिलाफ करना है।' ये खबर काफी शॉकिंग हैं। शायद इसी वजह से घर में आते ही मालती ने तान्या को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि, मेकर्स की तरफ से इस बात को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
घर में बचे इतने सदस्य
बिग बॉस 19 से सबसे पहले नतालिया जानोसजेक और नगमा मिराजकर को बाहर किया गया। उसके बाद आवेज दरबार घर से बाहर हुए। वहीं, बीते दिनों घर से जीशान कादरी भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब शो में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, शहबाज बदेशा और मालती चाहर बचे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।