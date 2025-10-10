Bigg Boss 19 Malti Chahar Talks About Tanya Mittal Family Latter She Cries And Leaves Task Watch Promo Bigg Boss 19: मालती चाहर ने बिछाए पत्ते, पलटकर रख दिया पूरा गेम, तान्या के निकले आंसू, ये देख भड़के घरवाले, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Malti Chahar Talks About Tanya Mittal Family Latter She Cries And Leaves Task Watch Promo

Bigg Boss 19: मालती चाहर ने बिछाए पत्ते, पलटकर रख दिया पूरा गेम, तान्या के निकले आंसू, ये देख भड़के घरवाले

 मालती के निशाने पर सबसे पहले तान्या मित्तल आईं। वो तान्या को डराने से लेकर नीचा दिखाने तक का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। कुछ ऐसा ही 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट प्रोमो में देखा गया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:07 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: मालती चाहर ने बिछाए पत्ते, पलटकर रख दिया पूरा गेम, तान्या के निकले आंसू, ये देख भड़के घरवाले

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इस शो में जब से क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की एंट्री हुई है, घर की पूरी सत्ता ही बदल गई है। मालती पहले से ही 'बिग बॉस' और घरवालों के दिमाग की पूरी स्टडी करके आई हैं। इसी वजह से डे वन से ही लाइमलाइट में बनी हुई हैं। लेकिन मालती के निशाने पर सबसे पहले तान्या मित्तल आईं। वो तान्या को डराने से लेकर नीचा दिखाने तक का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हैं। कुछ ऐसा ही 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट प्रोमो में देखा गया। मालती की बात सुनकर तान्या फूट-फूटकर रोने लगती हैं।

मालती ने बिछाए तान्या के लिए पत्ते

वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर मालती चाहर ने 'बिग बॉस 19' में एंट्री की है। शो में आने के बाद मालती को घर के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। शो में वह बेझिझक लोगों से पंगा ले रही हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरा घर उनके खिलाफ है। इस शो का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है, जिसमें उन्होंने तान्या के सामने ऐसे पत्ते बिछाए, जिससे उन्होंने हार मान ली। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि मालती गेम के दौरान अपनी बातों से तान्या का माइंड वॉश करती नजर आ रही हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं।

मालती की बात सुन तान्या ने छोड़ा गेम

प्रोमो में मालती और तान्या गेम के दौरान धीरे-धीरे तान्या से बात करती नजर आ रही हैं। इस दौरान तान्या मालती से कहती हैं कि क्या उन्हें पता नहीं कि वह पहले दिन से उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। इस पर मालती ने तान्या के पेरेंट्स को लेकर ऐसी बात कही कि उन्होंने गेम ही छोड़ दिया। मालती ने कहा कि तान्या को अपनी फैमिली को समझने की जरूरत है। तान्या को अपना गेम बदलना पड़ेगा। तान्या ने कहा कि उनके बारे में जानकर फैमिली को बुरा लग रहा है।

जिशान से बात कर रोईं तान्या

मिताली की बात सुनने के बाद तान्या काफी परेशान हो जाती हैं। ऐसे में तान्या हार मान लेती हैं। इसके बाद वो जिशान कादरी से बात कर जोर-जोर से रोने लगीं। जीशान ने उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं मानीं। फिर मालती, शहबाज से बोलने लगीं कि जब उन्होंने तान्या की फैमिली के बारे में बोला तो वह एक्टिंग करने लगीं। तान्या खुद को कमजोर प्लेयर समझ रही हैं।

Bigg Boss 19 tanya mittal Salman Khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।