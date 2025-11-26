Bigg Boss 19: मालती को क्रिकेटर्स तो प्रणित को मुनव्वर का साथ, जानें किसको कहां से आ रहे वोट्स
Bigg Boss 19 Voting Trends: मालती चाहर को क्रिकेटर्स और एल्विश यादव का सपोर्ट मिलने के बाद वह वोटिंग ट्रेंड्स में ऊपर आ गई हैं। यहां देखें बाकी कंटेस्टेंट्स को कौन सपोर्ट कर रहा है।
बिग बॉस 19 फिनाले के करीब है, इस बीच दीपक चाहर ने गेम पलट दिया है। उनकी बहन मालती चाहर के सपोर्ट में क्रिकेटर कम्युनिटी आ गई है। वोटिंग ट्रेंड्स में अब बड़ा उलट-फेर दिख रहा है। दरअसल मालती का वोटिंग गेम तबसे स्ट्रॉन्ग होने लगा था जब एल्विश यादव ने उनके लिए वोट अपील की थी। गौरव खन्ना को अब तक बिग बॉस ट्रोफी का सशक्त दावेदार माना जा रहा है। उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ मृदुल आर्मी का सपोर्ट है। यहां देखें किसको कहां से वोट्स मिलने की उम्मीद है।
दीपक चाहर के दोस्तों ने शुरू किया खेल
मालती चाहर के भाई दीपक चाहर के क्रिकेटर दोस्तों ने उनके लिए वोट्स की अपील की है। इसके बाद मालती कुछ वोटिंग ट्रेंड्स में टॉप 3 में आ गईं। इन ट्रेंड्स में गौरव खान टॉप पर थे और प्रणीत मोरे दूसरे नंबर पर। सबसे कम वोट्स शहबाज को मिले थे।
किसे मिल रहे किसके वोट्स
मालती चाहर- क्रिकेटर्स कम्युनिटी और एल्विश यादव का सपोर्ट
गौरव खन्ना- टीवी इंडस्ट्री, गौरव के फैन्स और मृदुल आर्मी
अमाल मलिक- म्यूजिक कंपोजर, सिंगर फ्रैटर्निटी और बॉलीवुड के लोग
प्रणीत मोरे- स्टैंडअप कॉमेडियन ग्रुप, शिव ठाकरे आर्मी, मुनव्वर, समय रैना और महाराष्ट्र कम्युनिटी
अश्नूर कौर- अभिषेक बजाज के फैन्स, हिना और टीवी के फैन्स
फरहाना भट्ट- भास्कर ऐंड फैमिली
शहबाज- शहनाज गिल और पंजाब कम्युनिटी
तान्या मित्तल- फॉलोअर्स
क्या चल रहा ट्रेंड
BB Insider HQ के 25 नवंबर रात 10 बजे तक के ट्रेंड्स के मुताबिक गौरव वोटिंग ट्रेंड्स में आगे हैं।
1.गौरव खन्ना
2.प्रणित मोरे
3.मालती चाहर
4.फरहाना भट्ट
5.अमाल मलिक
6.अश्नूर कौर
7.तान्या मित्तल
8.शहबाज बदेशाह
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।