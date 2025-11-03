Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: मालती ने बताया अमाल के साथ अपने रिश्ते का सच, यूजर्स बोले- एक्स गर्लफ्रेंड

संक्षेप: बिग बॉस 19 में अब मालती और अमाल के रिश्ते का सच भी बाहर आने वाला है। मालती ने अमाल को चेतावनी दी है कि वो घरवालों को सब सच बता देंगी। यूजर्स इस प्रोमो पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

Mon, 3 Nov 2025 05:46 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली मालती चाहर ने अपने खास दोस्त अमाल मलिक के बारे में सीक्रेट बात बता दी है। शो में एंट्री के बाद मालती को सिर्फ अमाल के साथ लड़ते नहीं दकेह गया था। मालती ने अमाल को अपना अच्छा रोस्ट बताया, कई मौकों पर उनका स्टैंड लिया यहां तक कि उनके स्वेटशर्ट में नजर आई। मालती ने ये भी बताया था कि वो अमाल से पहले मिल चुकी हैं। वहीं अमाल ने अपने दोस्तों को बताया था दोनों की मुलाकात सिर्फ पांच मिनट की थी। लेकिन अब मालती ने अमाल को चेतावनी दे दी है कि वो सब कुछ सच बता देंगी।

मालती ने खोली अमाल से असली रिश्ते की पोल

दरअसल, शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि मालती, अमाल से कहती हैं कि वो दोनों की मुलाकात के बारे में यहां झूठ क्यों बोल रहे हैं। मालती ने ये भी बताया कि वो अमाल से मिल चुकी हैं और उन्होंने उन्हें बैठकर अपने चार गाने भी सुनाए थे। वो कैमरे के सामने दोनों के रिश्ते के बारे में झूठ बोल रहे हैं।

मिलकर सुनाए थे गाने

तान्या बताती हैं कि अमाल ने बताया था कि वो तान्या से एक ही बार मिले हैं वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मालती कहती हैं, “भाई चार गाने सुनाया मुझे उसने मिल कर। 5 मिनट… बोलूं क्या मैं पूरा? मेरे पापा तक को पता है कि हम कब मिले, क्या है और क्या नहीं। ठीक है? और तू कैमरे में झूठ कैसे बोल सकता है। मैं दो मिनट में प्रूफ कर सकती हूं ये बात। पता है? कैमरे में झूठ बोल रहा है बेवकूफ।”

यूजर्स ने दिया रिएक्शन

इस प्रोमो के बार सोशल मीडिया यूजर्स अमाल और मालती के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘दाल में जरूर कुछ काला है’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘इसलिए अमाल के स्वेटशर्ट पहने जा रहे थे’, एक और यूजर ने लिखा, ‘क्या दोनों रिलेशनशिप में थे, या ये अरेंज मैरिज के लिए मीटिंग थी’।

