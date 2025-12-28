मालती चाहर ने किया अपनी इस बीमारी का खुलासा, कहा- 'इसका कोई इलाज नहीं, हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती...'
'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली एक्ट्रेस मालती चाहर ने अपने गेम से सूब सुर्खियां बटोरीं। इस शो में उनके गेम को काफी पसंद किया गया। हालांकि मालती फिनाले वीक में पहुंचने के बाद बेघर हो गई थीं। वहीं, शो खत्म खत्म होने के बाद मालती अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गई हैं। ऐसे में उनका एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इस इंटरव्यू में मालती ने अपनी एक बीमारी के बारे में बताया, जिसकी वजह से उन्हें लगभग हर महीने ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है।
7वीं क्लास से जूझ रहीं इस दर्द से
भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने हाल ही में सिद्धार्थ कानन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मालती ने अपनी जिंदगी के दर्दनाक मोड़ के बारे में खुलासा किया, जब वो महज 7वीं की स्टूडेंट थी। मालती ने खुद के हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी बताया कि वो किन दिक्कतों से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। मालती ने कहा, 'मेरी सातवीं क्लास के बाद बहुत सी चीजें गलत हो गईं। मुझे पीरियड्स शुरू हो गए। मुझे एडेनोमायोसिस है, यह एक ऐसी स्थिति है जिससे बहुत ज्यादा पीरियड्स का दर्द होता है। मुझे लगभग हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था।'
'मेरी इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है'
मालती ने आगे कहा, 'मेरी इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है। आप हार्मोनल दवा ले सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं इससे बचने की कोशिश करती हूं। आज भी, मैं लगातार दर्द में रहती हूं। बिग बॉस के घर में भी किसी ने मुझे या मेरे दर्द को नहीं समझा। समस्या यह है कि ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है जिनका रवैया होता है कि'यह तो सबको होता है, इसमें इतना क्या है?'
