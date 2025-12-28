Hindustan Hindi News
मालती चाहर ने किया अपनी इस बीमारी का खुलासा, कहा- 'इसका कोई इलाज नहीं, हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती...'

मालती चाहर ने किया अपनी इस बीमारी का खुलासा, कहा- 'इसका कोई इलाज नहीं, हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती...'

संक्षेप:

शो खत्म खत्म होने के बाद मालती अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गई हैं। ऐसे में उनका एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इस इंटरव्यू में मालती ने अपनी एक बीमारी के बारे में बताया, जिसमें उन्हें हर महीने दर्द से गुजरना पड़ता है।

Dec 28, 2025 08:25 am IST
share Share
Follow Us on

'बिग बॉस 19' में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाली एक्ट्रेस मालती चाहर ने अपने गेम से सूब सुर्खियां बटोरीं। इस शो में उनके गेम को काफी पसंद किया गया। हालांकि मालती फिनाले वीक में पहुंचने के बाद बेघर हो गई थीं। वहीं, शो खत्म खत्म होने के बाद मालती अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गई हैं। ऐसे में उनका एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है। इस इंटरव्यू में मालती ने अपनी एक बीमारी के बारे में बताया, जिसकी वजह से उन्हें लगभग हर महीने ही हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है।

7वीं क्लास से जूझ रहीं इस दर्द से

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने हाल ही में सिद्धार्थ कानन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मालती ने अपनी जिंदगी के दर्दनाक मोड़ के बारे में खुलासा किया, जब वो महज 7वीं की स्टूडेंट थी। मालती ने खुद के हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में भी बताया कि वो किन दिक्कतों से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। मालती ने कहा, 'मेरी सातवीं क्लास के बाद बहुत सी चीजें गलत हो गईं। मुझे पीरियड्स शुरू हो गए। मुझे एडेनोमायोसिस है, यह एक ऐसी स्थिति है जिससे बहुत ज्यादा पीरियड्स का दर्द होता है। मुझे लगभग हर महीने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता था।'

'मेरी इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है'

मालती ने आगे कहा, 'मेरी इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है। आप हार्मोनल दवा ले सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं इससे बचने की कोशिश करती हूं। आज भी, मैं लगातार दर्द में रहती हूं। बिग बॉस के घर में भी किसी ने मुझे या मेरे दर्द को नहीं समझा। समस्या यह है कि ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है जिनका रवैया होता है कि'यह तो सबको होता है, इसमें इतना क्या है?'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
