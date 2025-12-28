मालती चाहर का छलका दर्द, बचपन में हो चुकी हैं छेड़छाड़ का शिकार, कहा- 'मेरे पिता की नीयत खराब...'

Hindustan Hindi News
 मालती ने अपने गेम से खूब सुर्खियां बटोरीं। शो खत्म खत्म होने के बाद मालती खबरों में बनी हुई हैं। ऐसे में अब मालती का एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पैरेंट्स के बीच होने वाले झगड़े और उन्हें पीटने को लेकर खुलासा किया।

Dec 28, 2025 09:28 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
'बिग बॉस 19' में अपने गेम से चर्चा में आईं एक्ट्रेस मालती चाहर भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। मालती ने सलमान खान के शो में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री की थी और घर में जाते ही उन्होंने पूरा गेम ही पलटकर रख दिया था। मालती ने अपने गेम से खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि मालती फिनाले वीक में पहुंचने के बाद बेघर हो गई थीं। शो खत्म खत्म होने के बाद मालती खबरों में बनी हुई हैं। ऐसे में अब मालती का एक इंटरव्यू चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने पैरेंट्स के बीच होने वाले झगड़े और उन्हें पीटने को लेकर खुलासा किया।

मेरे पैरेंट्स के बीच बहुत झगड़े होते थे

बिग बॉस फेम मालती चाहर ने हाल ही में सिद्धार्थ कानन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मालती ने बताया कि उनके पेरेंट्स की बहुत लड़ाई होती थी। मालती बोलीं, 'मेरे पैरेंट्स के बीच बहुत टेंशन थी। वो लगातार लड़ते रहते थे, और भाई-बहनों में बड़े होने के नाते मुझे यह सब देखना पड़ता था। मेरे भाई ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, जिससे वह इन झगड़ों से दूर रहता था।'

कोई आजादी नहीं दी गई मुझे

मालती चाहर आगे बताया कि उनकी जिंदगी में एक परेशानी भरा दौर तब आया जब पापा ने उनकी 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी होने तक उनका पूरी तरह से बायकॉट कर दिया था। मालती बोलीं, 'मैंने पापा से कहा था कि मैं मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना चाहती हूं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हूं। हालांकि, वो चाहते थे कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूं। उनका मानना था कि मुझे इन सपनों को दूर रखकर मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। मुझे 11वीं क्लास तक छोटे बाल रखने के लिए मजबूर किया गया और कोई आजादी नहीं दी गई। इसका मुझ पर गहरा असर पड़ा।'

बचपन में छेड़छाड़ का शिकार हुईं मालती

मालती ने अपने बचपन में छेड़छाड़ का सामना करने की बात भी याद की। उन्होंने कहा, 'मेरे पिता सूरतगढ़ में पोस्टेड थे, जो एक छोटा सा शहर है। वहां मेरे साथ अक्सर छेड़छाड़ होती थी, लेकिन मैं अपने माता-पिता से शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे पता था कि वे मुझ पर और भी ज्यादा पाबंदियां लगा देंगे। इन सब बातों से मुझे लगता है कि सातवीं क्लास के बाद मेरी जिंदगी अच्छी नहीं रही। मेरे पिता की नीयत खराब नहीं थी, लेकिन मैं जो चाहती थी, वह नहीं कर पाती थी।'

झगड़े के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे मारते थे

घरेलू झगड़ों के असर के बारे में बात करते हुए माल्ती ने कहा, 'हम 1BHK घर में रहते थे, जब माता-पिता लड़ते हैं तो आप कहां जाएंगे? कई बार मेरी मां मेरे पिता से झगड़ने के बाद मुझे मारती थीं, और कभी-कभी मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे। उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि इसका मुझ पर क्या असर होता है। उनके बीच तालमेल की दिक्कतें थीं और वे पिछले 13 सालों से अलग रह रहे हैं।'

