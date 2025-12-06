बसीर अली ने तान्या मित्तल पर ब्लैक मैजिक का लगाया था आरोप, मालती बोलीं- काला जादू ये सब…

संक्षेप: बसीर अली ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि तान्या मित्तल ने घर में काला जादू किया था। अब मालती चाहर ने उस दावे पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि बसीर कुछ भी बोल देते हैं।

बिग बॉस 19 फिनाले में बस एक दिन बाकी है। फिनाले से पहले मालती चाहर घर से बाहर हो गई थीं। अब मालती चाहर ने घर के अंदर अपनी जर्नी को याद किया। साथ ही, उन्होंने बसीर अली के उस बयान के बारे में भी बात की जहां उन्होंने दावा किया था कि तान्या मित्तल ने उनपर काला जादू किया था।काला जादू वाले बयान को लेकर मालती ने कहा कि बसीर तो कुछ अलग ही स्टेटमेंट देते हैं।

बसीर ने मालती के बयान पर क्या कहा मालती चाहर ने टेली रिपोर्टर से खास बातचीत में कहा, "बसीर के स्टेटमेंट अलग ही होते हैं। भाई काला जादू, ये सब…ऐसे बोल रहे हैं लोग जैसे बहुत छोटी चीज है। ठीक है मसाला दे रहा है आप लोगों को आप लो।"

क्या बोले थे बसीर? बता दें, पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में बसीर अली ने बताया था कि डायनो पार्क के दौरान तान्या मित्तल ने उनकी तस्वीर पर हाथ लगाया था और कोई मंत्र पढ़कर फूंका था। बसीर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उन्होंने जो देखा वो देखा। बसीर ने कहा कि जिस दिन तान्या ने ये किया था, उनकी बहुत ज्यादा क्लास लगी थी।