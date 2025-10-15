Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 malti chahar misbehaves with Nehal tells her to talk wearing clothes next time

BB19: ‘अगली बार कपड़े पहनकर..’, यह क्या बोल गईं मालती चाहर, 'वीकेंड का वार' में दिखेगा इम्पैक्ट?

संक्षेप: मालती चाहर की वजह से फिर एक बार घर में घमासान होता नजर आया। पहले जहां उनकी वजह से राशन कट हो गया, वहीं जब नेहल इस बात के लिए उन्हें टोकने लगीं तो मालती ने उनसे जो कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे।

Wed, 15 Oct 2025 07:24 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
BB19: ‘अगली बार कपड़े पहनकर..’, यह क्या बोल गईं मालती चाहर, 'वीकेंड का वार' में दिखेगा इम्पैक्ट?

बिग बॉस हाउस की दूसरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने घरवालों का जीना हराम कर दिया है। लगातार घरवालों के लिए नई मुश्किलें पैदा करती रहने वाली मालती चाहर ने राशन टास्क के दौरान घरवालों के लिए एक और नई मुसीबत पैदा कर दी जब बिग बॉस ने उनकी गलती की वजह से घरवालों का राशन कट कर दिया। लेकिन सबका पारा उस वक्त चढ़ गया जब मालती ने 'चोरी और फिर सीनाजोरी' वाला एटिट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं मालती ने नेहल के लिए कुछ ऐसा आपत्तिजनक कह दिया जिसकी वजह से घर में जोरदार हंगामा हुआ है।

घरवाले भुगतेंगे मालती की बेवकूफी की सजा

मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि फिर एक बार घरवाले मिलकर मालती चाहर को कॉल आउट कर रहे हैं। बिग बॉस ने राशन टास्क ठीक से नहीं करने के लिए मालती चाहर से कहा, "टेडी बियर को संभालने के दौरान मालती ने एक बार तो उसे जमीन पर ही फेंक दिया। इसीलिए मैं आपके 9 नहीं बल्कि 11 आइटम काट रहा हूं।" यह सुनते ही जहां घरवालों के होश उड़ गए और उन्होंने मालती की लापरवाही के लिए उन्हें घेरा, तो वहीं मालती बहुत लापरवाह अंदाज में दिखीं।

मालती के एटिट्यूड से पूरा घर परेशान

मालती चाहर ने घरवालों से कहा, "इतना इश्यू बनाने की जरूरत है नहीं, गलती हो गई तो हो गई। मैं उसके लिए माफी मांगती हूं।" लेकिन मालती को करेक्ट करते हुए नेहल बोलीं- सॉरी के बाद अगर लेकिन आता है ना तो...। इससे पहले कि नेहल अपनी बात पूरी कर पातीं, हमेशा की तरह बदतमीजी भरे लहजे में मालती ने कहा- चुप। और वहां से चली गईं। प्रोमो वीडियो में आगे जो दिखाया गया है, वो तो आपके होश ही उड़ा देगा। क्योंकि हो सकता है कि इस झगड़े का इम्पैक्ट आपको वीकेंड का वार में भी देखने मिले।

'अगली बार कपड़े पहनकर बात करना'

नेहल जब घर के भीतर बाकियों से इसी मुद्दे को लेकर बात कर रही थीं तब मालती बीच में बोलने लगीं, इस पर नेहल ने कहा, "मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं मालती चाहर और मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।" इस पर मालती चाहर ने कहा, "अगली बार कपड़े पहनकर बात करना मुझसे।" कुनिका और बाकी घरवालों समेत बशीर भी मालती की बात सुनकर शॉक्ड थे। मालती ने को टोकते हुए कहा- जब मैं इससे बात कर रही हूं तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। इस पर नेहल ने कहा- आ रहा है वो बीच में, अब बता।

बशीर ने दी मालती चाहर को यह धमकी

वहीं बशीर का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसने कहा- तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको समझाया जाएगा। निकल जाओ तुम यहां से। वरना हम तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। जाहिर है कि मालती घरवालों के लिए लगातार नई मुसीबत खड़ी करती चली जा रही हैं, लेकिन जहां एक तरफ घर का तापमान उनके आने के बाद बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ वो इसी वजह से घर के भीतर बदतमीजी की सारी हदें पार करने लगी हैं। पिछले वीकेंड का वार में सलमान खान मालती को सपोर्ट करते दिखे थे, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? जल्द ही साफ हो जाएगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।