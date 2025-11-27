मालती चाहर के पिता ने की तान्या मित्तल की तारीफ, इंक टास्क पर बोले- उसने मजे में लिप्स पर स्टैंप लगाया

संक्षेप: बिग बॉस 19 में हाल ही में मालती और तान्या मित्तल के बीच नॉमिनेशन टास्क के दौरान लड़ाई हो गई थी। अब इस लड़ाई को लेकर मालती के पिता ने बात की है। उन्होंने इस बातचीत के दौरान तान्या की तारीफ भी की है।

बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन टास्क के दौरान तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच लड़ाई हो गई थी। घरवालों को एक दूसरे को नॉमिनेट करने के बाद एक दूसरे के चेहरे पर नॉमिनेटेड का स्टैंप लगाना था। इसी टास्क के दौरान जब तान्या मित्तल मालती के स्टैंप लगाने पहुंचीं तो उन्होंने मालती के लिप्स पर स्टैंप लगाया। इसके बाद मालती ने हाथ उठाया और तान्या के गाल पर हल्का सा छुआ दिया।

नॉमिनेशन टास्क पर क्या बोले मालती के पिता तान्या की हरकत के बाद घरवाले तान्या पर भड़क गए थे। वहीं,तान्या इस बात पर अड़ी थीं कि मालती ने उनपर हाथ उठाया है। अब इस पूरे मामले पर मालती चाहर के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मालती के पिता ने कहा कि न तो मालती का इरादा तान्या को मारने का था और न ही तान्या का इरादा मालती का अपमान करने का था।

मालती के पिता ने कहा- तान्या ने मजे में इंक लिप्स पर लगाई फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में मालती के पिता लोकेंद्र ने कहा, “मैंने भी एपिसोड देखा। मैंने फिर स्लो मोशन में भी देखा, वो जब भी आप कुछ करते हैं तो आपकी मंशा क्या है? तो मालती का इरादा उसे मारने का नहीं था और न ही तान्या का इरादा मालती को इंसल्ट करने का था। उसने मजे में मालती के लिप्स पर स्टैंप लगाया और मालती ने भी उसी अंदाज में ही रिवर्ट किया। ऐसा कुछ गंभीर था नहीं। ये तो मीडिया ने हाइप बनाई है। ”