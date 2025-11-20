Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के घर से हटा ‘फैमिली वीक’ का बोर्ड, देख टूट गईं मालती चाहर
संक्षेप: Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रहा है। अभी तक कुनिका सदानंद के बेटे, अशनूर कौर के पिता, गौरव खन्ना की पत्नी, अमाल मलिक के भाई और फरहाना भट्ट की मम्मी घर में आ चुकी हैं।
‘बिग बॉस 19’ में चल रहे फैमिली वीक में अब तक पांच कंटेस्टेंट्स के घरवाले आ चुके हैं। वहीं आने वाले एपिसोड्स में प्रणित मोरे के भाई, शहबाज बदेशा के पापा और तान्या मित्तल के भाई की एंट्री दिखाई जाएगी। लाइवफीड के मुताबिक, इनके जाने के बाद बिग बॉस गार्डन एरिया में लगा बोर्ड ‘वेलकम टू फैमिली वीक’ हटा देंगे जिसकी वजह से मालिती चाहर टूट जाएंगी। वह अपनी फैमिली को मिस करने लगेंगी और उन्हें समझ नहीं आएगा कि उनके घर से कोई क्यों नहीं आया।
मालती की फैमिली से जुड़ा अपडेट
सोशल मीडिया पर बिग बॉस की खबरें देने वाले पेज BBTak के मुताबिक, मालती चाहर की फैमिली वीकेंड का वार पर आएगी। कौन आएगा अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली घर के अंदर जाएगी और मालती के साथ कुछ समय भी बिताएगी।
मालती हुईं इमोशनल
जब से फैमिली वीक शुरू हुआ है तब से मालती चाहर अपने घरवालों को याद कर रही हैं। पहले वह अशनूर कौर और उनके पिता गुरमीत सिंह को देखकर रोने लगीं और बोलीं कि मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही खाना खिलाते हैं। फिर जब शहबजा बदेशा उन्हें परेशान करने लगे तब वह बोलीं कि मेरे पापा आकर तुम्हारी क्लास लगाएंगे। इसके बाद जब फरहाना भट्ट की मम्मी आईं तब वह उनसे चिपक गईं और हर समय उनके आस-पास बैठने लगीं। ऐसे में मालती के फैंस को उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।