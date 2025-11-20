Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट ने पोक किया तो मालती चाहर ने दबाई कमजोर नस, कहा- ‘तू तो पापा की...’

संक्षेप: Bigg Boss 19 Family Week: फरहाना भट्ट की मां के जाने के बाद मालती और फरहाना के बीच बातचीत सोशल मीडिया पर डिसकस की जा रही है। मालती ने फरहाना के पिता से जुड़ा एक कमेंट किया जिस पर कुछ लोग उनके सपोर्ट तो कुछ खिलाफ हैं।

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक के साथ घर का माहौल काफी खुशनुमा हो चुका है। हालांकि बीच-बीच में कंटेस्टेंट अपने पुराने रूप में भी आते दिख रहे हैं। फरहाना भट्ट की मां के जाने के बीच मालती ने फरहाना के पिता पर कुछ बोला जो कई दर्शकों को पसंद नहीं आया। उस वक्त फरहाना भी मालती पर भड़क गई थीं। हालांकि इंटरनेट पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि शुरुआत फरहाना ने की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना-मालती की बातचीत फहराना भट्ट की मां अफरोज घरवालों और दर्शकों को बहुत पसंद आईं। उनके जाने के बाद फरहाना फूट-फूटकर रोईं। जाते वक्त प्रणित भी इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें मालती फरहाना से बातें कर रही हैं। इसमें मालती फरहाना के पिता पर कमेंट करती हैं जिस पर वह नाराज हो जाती हैं। क्लिप में दिखाई दे रहा है कि मालती फरहाना से बोलती हैं, 'आंटी थीं तो दो दिन शांति थी घर पर।' इस पर फरहाना बोलती हैं, 'ये नहीं कि मेरी मां आईं, शांति थी घर पर?' मालती बोलती हैं, 'आंटी बड़ी क्यूट हैं।' फहराना जवाब देती हैं, 'वो तो हैं।'

मालती का फरहाना की शकल पर कमेंट इसके बाद मालती फरहाना से कहती हैं, 'तू पापा पे गई है क्या?' फरहाना मालती को घूरती रहती हैं, मालती बात संभालती हैं, 'फेस फीचर्स भी अलग हैं।' फरहाना उन्हें घूरती रहती हैं। मालती समझ जाती हैं कि फरहाना को बुरा लग गया। वह बोलती हैं, अरे यार पापा पर जाते हैं या मम्मी पर जाते हैं। तेरे फीचर्स आंटी जैसे कम लगते हैं मुझे। फरहाना जवाब देती हैं, मालती, एक बात बोलूं, पहले मैं हथियार हाथ में लेकर घूमती थी, अब जेब में लेकर घूमती हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे चलाना नहीं आएगा।





पहले फरहाना ने खींची थी टांग इस पूरी बातचीत के पहले फरहाना ने भी मालती पर पर्सनल कमेंट किया था। अरमान के आने पर फरहाना बोली थीं कि मालती के पुराने दोस्त का भाई आया है तो वह काफी खुश हैं। मालती ने जवाब दिया था फरहाना की मां के आने पर भी वह खुश थीं। यहीं से पूरी बातचीत शुरू हुई जो फरहाना के पिता तक पहुंच गई।



