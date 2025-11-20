Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 malti chahar comments on farrhana bhatt looks on father internet reacts
Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट ने पोक किया तो मालती चाहर ने दबाई कमजोर नस, कहा- ‘तू तो पापा की...’

Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट ने पोक किया तो मालती चाहर ने दबाई कमजोर नस, कहा- ‘तू तो पापा की...’

संक्षेप: Bigg Boss 19 Family Week: फरहाना भट्ट की मां के जाने के बाद मालती और फरहाना के बीच बातचीत सोशल मीडिया पर डिसकस की जा रही है। मालती ने फरहाना के पिता से जुड़ा एक कमेंट किया जिस पर कुछ लोग उनके सपोर्ट तो कुछ खिलाफ हैं।

Thu, 20 Nov 2025 11:33 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 में फैमिली वीक के साथ घर का माहौल काफी खुशनुमा हो चुका है। हालांकि बीच-बीच में कंटेस्टेंट अपने पुराने रूप में भी आते दिख रहे हैं। फरहाना भट्ट की मां के जाने के बीच मालती ने फरहाना के पिता पर कुछ बोला जो कई दर्शकों को पसंद नहीं आया। उस वक्त फरहाना भी मालती पर भड़क गई थीं। हालांकि इंटरनेट पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि शुरुआत फरहाना ने की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

फरहाना-मालती की बातचीत

फहराना भट्ट की मां अफरोज घरवालों और दर्शकों को बहुत पसंद आईं। उनके जाने के बाद फरहाना फूट-फूटकर रोईं। जाते वक्त प्रणित भी इमोशनल हो गए। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल है जिसमें मालती फरहाना से बातें कर रही हैं। इसमें मालती फरहाना के पिता पर कमेंट करती हैं जिस पर वह नाराज हो जाती हैं। क्लिप में दिखाई दे रहा है कि मालती फरहाना से बोलती हैं, 'आंटी थीं तो दो दिन शांति थी घर पर।' इस पर फरहाना बोलती हैं, 'ये नहीं कि मेरी मां आईं, शांति थी घर पर?' मालती बोलती हैं, 'आंटी बड़ी क्यूट हैं।' फहराना जवाब देती हैं, 'वो तो हैं।'

मालती का फरहाना की शकल पर कमेंट

इसके बाद मालती फरहाना से कहती हैं, 'तू पापा पे गई है क्या?' फरहाना मालती को घूरती रहती हैं, मालती बात संभालती हैं, 'फेस फीचर्स भी अलग हैं।' फरहाना उन्हें घूरती रहती हैं। मालती समझ जाती हैं कि फरहाना को बुरा लग गया। वह बोलती हैं, अरे यार पापा पर जाते हैं या मम्मी पर जाते हैं। तेरे फीचर्स आंटी जैसे कम लगते हैं मुझे। फरहाना जवाब देती हैं, मालती, एक बात बोलूं, पहले मैं हथियार हाथ में लेकर घूमती थी, अब जेब में लेकर घूमती हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे चलाना नहीं आएगा।

पहले फरहाना ने खींची थी टांग

इस पूरी बातचीत के पहले फरहाना ने भी मालती पर पर्सनल कमेंट किया था। अरमान के आने पर फरहाना बोली थीं कि मालती के पुराने दोस्त का भाई आया है तो वह काफी खुश हैं। मालती ने जवाब दिया था फरहाना की मां के आने पर भी वह खुश थीं। यहीं से पूरी बातचीत शुरू हुई जो फरहाना के पिता तक पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:प्रणित के भाई ने किया फरहाना को रोस्ट, बोले- अच्छा हुआ फ्रीज किया है नहीं तो…

क्या है सोशल मीडिया बज

सोशल मीडिया पर दर्शक दो हिस्सों में बटे हैं। कुछ को लग रहा है कि मालती का पिता पर कमेंट गलत था। वहीं कुछ लोग मालती के सपोर्ट में लिख रहे हैं कि फरहाना ने भी पहले मालती पर पर्सनल कमेंट किया था। लोग लिख रहे हैं, गलत क्या बोला है, वो मां से मिली और फरहाना मां जैसी नहीं दिख रही तो जाहिर है फीचर्स पिता जैसे हैं। एक ने मालती के सपोर्ट में लिखा है कि बदतमीजी पहले फरहाना ने शुरू की थी। एक और ने लिखा है, शुरुआत पहले फरहाना ने की थी पर सब मालती के पीछे पड़े हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।