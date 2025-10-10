Bigg Boss 19: मालती का दावा, तान्या ने किया अमाल की तस्वीर को किस, सुन भड़के यूजर्स बोले- नेशनल टीवी पर...

'बिग बॉस' और घरवालों के दिमाग की पूरी स्टडी करके आईं मालती पहले को शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मालती का घर के हर सदस्य के साथ झगड़ा देखने को मिल रहा है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं। ये शो अब पूरी तरह से अपने चरम पर हैं। शो में टास्क को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बीते दिनों घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर की एंट्री हुई हैं। मालती के आने के बाद घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। 'बिग बॉस' और घरवालों के दिमाग की पूरी स्टडी करके आईं मालती पहले को शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मालती का घर के हर सदस्य के साथ झगड़ा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब मालती ने तान्या मित्तल को लेकर एक हैरान करने वाला दावा किया है। इस बात को लेकर मालती नेटिजेंस के निशान पर आ गई हैं।

मिताली ने किया अमाल की तस्वीर को किस 'बिग बॉस 19' का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो के सामने आते ही ये सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में घर में एक टास्क हुआ। इस दौरान, मालती और तान्या के बीच एक बार फिर पर्सनल कमेंट्स करते हुए बहस छिड़ गई। टास्क के दौरान मालती, नीलम गिरी से बात करती नजर आईं। उन्होंने दावा किया कि तान्या ने टास्क के दौरान अमाल मलिक की तस्वीर को किस किया। ये बात कहते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। ये वीडियो एक्स यानी ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है।