Bigg Boss 19: मालती का दावा, तान्या ने किया अमाल की तस्वीर को किस, सुन भड़के यूजर्स बोले- नेशनल टीवी पर...

'बिग बॉस' और घरवालों के दिमाग की पूरी स्टडी करके आईं मालती पहले को शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मालती का घर के हर सदस्य के साथ झगड़ा देखने को मिल रहा है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 10:06 AM
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं। ये शो अब पूरी तरह से अपने चरम पर हैं। शो में टास्क को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बीते दिनों घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर की एंट्री हुई हैं। मालती के आने के बाद घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। 'बिग बॉस' और घरवालों के दिमाग की पूरी स्टडी करके आईं मालती पहले को शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। मालती का घर के हर सदस्य के साथ झगड़ा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब मालती ने तान्या मित्तल को लेकर एक हैरान करने वाला दावा किया है। इस बात को लेकर मालती नेटिजेंस के निशान पर आ गई हैं।

मिताली ने किया अमाल की तस्वीर को किस

'बिग बॉस 19' का एक लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो के सामने आते ही ये सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में घर में एक टास्क हुआ। इस दौरान, मालती और तान्या के बीच एक बार फिर पर्सनल कमेंट्स करते हुए बहस छिड़ गई। टास्क के दौरान मालती, नीलम गिरी से बात करती नजर आईं। उन्होंने दावा किया कि तान्या ने टास्क के दौरान अमाल मलिक की तस्वीर को किस किया। ये बात कहते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। ये वीडियो एक्स यानी ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है।

मालती पर फूटा लोगों गुस्सा

'बिग बॉस 19' का ये प्रोमो सामने आते ही लोगों के रिएक्शन सामने आने शुरू हो चुके हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मालती के दिमाग में आखिर क्या गड़बड़ है? नेशनल टेलीविजन पर एक लड़की पर आरोप लगाना और उसका चरित्र हनन करना? मुझे उम्मीद है कि सलमान इस मुद्दे पर बात करेंगे और अगर तान्या ने सच में अमाल की तस्वीर को किस किया है, तो वो फुटेज घरवालों को दिखाएंगे। मालती एक घटिया खिलाड़ी है।' एक अन्य यूजर ने कहा, 'मालती, क्या तुम पागल हो या ऐसा ही कुछ, अपने खेल और तान्या पर ध्यान दिए बिना लगातार ये घिनौनी बातें क्यों कह रही हो? प्लीज़, जब वो लगातार ऐसा कह रही थी, तो तुम्हें उसे तुरंत बुला लेना चाहिए था।' एक ने कहा, 'मालती चाहर का एक और झूठ। एपिसोड में साफ तौर पर वो #TanyaMittal को किस करने के लिए उकसा रही थीं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। सलमान WKv पर उन्हें खरी-खोटी सुनाएंगे, देखते रहिए।'

Bigg Boss 19 tanya mittal

