कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को कहा था लेस्बियन, भाई दीपक बोले- इस शो के बाद हो सकता है कि…

संक्षेप: बिग बॉस 19 फैमिली वीक में मालती चाहर से मिलने उनके भाई दीपक घर में पहुंचे। दीपक ने इस दौरान कुनिका को उनके उस बयान के लिए टोका जहां कुनिका ने मालकी को लेस्बियन बताया था। कुनिका ने दीपक के सामने अपनी सफाई देते हुए माफी भी मांगी।

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर शुक्रवरा को अपनी बहन मालती चाहर से मिलने बिग बॉस 19 के घर में पहुंचे। इस दौरान दीपक ने सभी घरवालों से मुलाकात और बातचीत की। दीपक ने कुनिका से उनके उस बयान को लेकर शिकायत भी की जहां उन्होंने मालती को लेस्बियन बताया था। दीपक चाहर की बातें सुनकर कुनिका ने अपनी सफाई पेश करते हुए उनसे माफी मांगी। दीपक ने शहबाज के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जहां उन्होंने कहा था कि आपके परिवार ने ऐसा किया ही क्या है।

मालती को लेस्बियन बोलने पर दीपक ने उठाया सवाल कुनिका ने दीपक से पूछा कि क्या उन्होंने मालती और उनकी बहस देखी है? इसी सवाल पर दीपक ने कुनिका से कहा कि मैं बोलूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाए। दीपक ने कहा, "आपने अगर किसी को लेस्बियन बोला या गे बोल दिया, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आपने ये बोला था कि मैं 100 पर्सेंट श्योर हूं कि वो लेस्बियन है, ये बहुत गलत बात है।"

दीपक ने कुनिका को क्या बोला? दीपक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मैं यहां लड़ाई बढ़ाने नहीं आया हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं…ये शादीशुदा तो है नहीं, अगर इसने भी किसी के बारे में तो वो भी शादीशुदा नहीं है, तो अगर शादीशुदा नहीं है कोई और अगर आप उसके बारे में बोल तो दो…उसकी इस शो के बाद हो सकता है कि लोगों के दिमाग में छवि बैठ जाए।"