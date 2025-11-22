Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Malti Chahar Brother Deepak Chahar Reacts to Kunicka Lesbian statement said ye married nhi hai aur
कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को कहा था लेस्बियन, भाई दीपक बोले- इस शो के बाद हो सकता है कि…

कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को कहा था लेस्बियन, भाई दीपक बोले- इस शो के बाद हो सकता है कि…

संक्षेप:

बिग बॉस 19 फैमिली वीक में मालती चाहर से मिलने उनके भाई दीपक घर में पहुंचे। दीपक ने इस दौरान कुनिका को उनके उस बयान के लिए टोका जहां कुनिका ने मालकी को लेस्बियन बताया था। कुनिका ने दीपक के सामने अपनी सफाई देते हुए माफी भी मांगी। 

Sat, 22 Nov 2025 08:16 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर शुक्रवरा को अपनी बहन मालती चाहर से मिलने बिग बॉस 19 के घर में पहुंचे। इस दौरान दीपक ने सभी घरवालों से मुलाकात और बातचीत की। दीपक ने कुनिका से उनके उस बयान को लेकर शिकायत भी की जहां उन्होंने मालती को लेस्बियन बताया था। दीपक चाहर की बातें सुनकर कुनिका ने अपनी सफाई पेश करते हुए उनसे माफी मांगी। दीपक ने शहबाज के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जहां उन्होंने कहा था कि आपके परिवार ने ऐसा किया ही क्या है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मालती को लेस्बियन बोलने पर दीपक ने उठाया सवाल

कुनिका ने दीपक से पूछा कि क्या उन्होंने मालती और उनकी बहस देखी है? इसी सवाल पर दीपक ने कुनिका से कहा कि मैं बोलूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाए। दीपक ने कहा, "आपने अगर किसी को लेस्बियन बोला या गे बोल दिया, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आपने ये बोला था कि मैं 100 पर्सेंट श्योर हूं कि वो लेस्बियन है, ये बहुत गलत बात है।"

दीपक ने कुनिका को क्या बोला?

दीपक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "मैं यहां लड़ाई बढ़ाने नहीं आया हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं…ये शादीशुदा तो है नहीं, अगर इसने भी किसी के बारे में तो वो भी शादीशुदा नहीं है, तो अगर शादीशुदा नहीं है कोई और अगर आप उसके बारे में बोल तो दो…उसकी इस शो के बाद हो सकता है कि लोगों के दिमाग में छवि बैठ जाए।"

दीपक ने कुनिका को समझाया

दीपक की बातें सुनकर कुनिका सदानंद अपनी सफाई देती नजर आई थीं। कुनिका ने सफाई देते हुए दीपक और मालती से माफी मांगी। साथ ही, उन्होंने कहा कि वो होमोफोबिक नहीं हैं। कुनिका की बातें सुनकर दीपक ने कहा, बहुत सारे लोग आजकल के टाइम में खुलकर मान सकते हैं कि वो क्या हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता है और जब तक आप किसी के मुंह से उनकी सेक्सुअल प्रिफरेंस के बारे में न सुन लें, आपको उस इंसान को टैग नहीं देना चाहिए। ये इस शो के बारे में नहीं है, ये असल लाइफ के लिए भी है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Deepak Chahar Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।