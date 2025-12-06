Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Malti Chahar breaks her silence on the viral rumour That She Is lesbian
Bigg Boss 19 से बाहर आने के बाद मालती चाहर ने पहली बार 'लेस्बियन' होने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये कोई गाली नहीं मैं...'

Bigg Boss 19 से बाहर आने के बाद मालती चाहर ने पहली बार 'लेस्बियन' होने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये कोई गाली नहीं मैं...'

संक्षेप:

फिनाले से पहले घर से बेघर हुई मालती चाहर का लेटेस्ट इंटरव्यू खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस इंटरव्यू में पहली बार मालती ने खुद के लेस्बियन होने वाले कमेंट पर रिएक्ट किया है।

Dec 06, 2025 07:14 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' का सफर देखते ही देखते कब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा पता ही नहीं चला। 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और फैंस को जल्द ही इस सीजन का विनर मिल जाएगा। वहीं, फिनाले से पहले घर से बेघर हुई मालती चाहर का लेटेस्ट इंटरव्यू खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस इंटरव्यू में पहली बार मालती ने खुद के लेस्बियन होने वाले कमेंट पर रिएक्ट किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुनिका से नाराज थीं मालती

दरअसल, मालती चाहर के लेटेस्ट इंटरव्यू का वीडियो क्लिप विरल भयानी के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इस इंटरव्यू में मालती से उनके लेस्बियन होने को लेकर सवाल किया गया। उनके लेस्बियन होने को लेकर बिग बॉस के घर में काफी बवाल भी मचा था। मालती से पूछा गया किया घर में कुनिका जी ने आपको लेस्बियन बोल दिया था। इसके बाद आपको जब ये बात पता चला और वीकेंड का वार पर भी इसको लेकर काफी बात हुई तो आप बहुत नाराज भी हुई थीं कुनिका जी से। जब वा एविक्ट हुईं तो आपने उन्हें गले भी नहीं लगाया, तब तक जब तक उन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला फिर आपने उन्हें नॉर्मल गले लगाया था।

लेस्बियन कोई गाली नहीं है

इस पर मालती चाहर ने कहा, 'वो तो नॉर्मल हग था। लेकिन उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं बना।' मालती ने आगे बताया, 'मुझे बाद में पता चला कि ये (लेस्बियन) बाहर बहुत चला। वीकेंड का वार में भी बोला, लेकिन मेरे को ज्यादा लगा नहीं कि ये इतना चल रहा है बाहर। तब मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि लेस्बियन कोई गाली नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि एक बार मेरे से पूछ तो लो कि मैं लेस्बियन हूं या नहीं। मैं इस बात को लेकर स्ट्रेट हूं।'

लेस्बियन को गाली की तरह यूज किया

मालती ने आगे कहा, 'वहां फरहाना लगी पड़ी है कि उसे लड़की पसंद है ये वो अरे एक बार कोई मेरे से तो पूछ लो कि मुझे क्या पसंद है। तुम लोग लेस्बियन को गाली की तरह यूज कर रहे हो। वहां बाहर सोशल मीडिया पर चल रहा है। मतलब लड़को से बात रही हूं तो भी बन रहे हैं लड़कियों से बात कर रही हूं तो भी बन रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं जानवर तो हैं नहीं वहां पर एक पेड़ था तो शायद मैं तान्या बन जाती जाते ही। खैर वो तो हो नहीं सकता था।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।