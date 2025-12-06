Bigg Boss 19 से बाहर आने के बाद मालती चाहर ने पहली बार 'लेस्बियन' होने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'ये कोई गाली नहीं मैं...'

संक्षेप: फिनाले से पहले घर से बेघर हुई मालती चाहर का लेटेस्ट इंटरव्यू खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस इंटरव्यू में पहली बार मालती ने खुद के लेस्बियन होने वाले कमेंट पर रिएक्ट किया है।

Bigg Boss 19 Grand Finale: सलमान खान का फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' का सफर देखते ही देखते कब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा पता ही नहीं चला। 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शो के ग्रैंड फिनाले में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और फैंस को जल्द ही इस सीजन का विनर मिल जाएगा। वहीं, फिनाले से पहले घर से बेघर हुई मालती चाहर का लेटेस्ट इंटरव्यू खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस इंटरव्यू में पहली बार मालती ने खुद के लेस्बियन होने वाले कमेंट पर रिएक्ट किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुनिका से नाराज थीं मालती दरअसल, मालती चाहर के लेटेस्ट इंटरव्यू का वीडियो क्लिप विरल भयानी के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इस इंटरव्यू में मालती से उनके लेस्बियन होने को लेकर सवाल किया गया। उनके लेस्बियन होने को लेकर बिग बॉस के घर में काफी बवाल भी मचा था। मालती से पूछा गया किया घर में कुनिका जी ने आपको लेस्बियन बोल दिया था। इसके बाद आपको जब ये बात पता चला और वीकेंड का वार पर भी इसको लेकर काफी बात हुई तो आप बहुत नाराज भी हुई थीं कुनिका जी से। जब वा एविक्ट हुईं तो आपने उन्हें गले भी नहीं लगाया, तब तक जब तक उन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला फिर आपने उन्हें नॉर्मल गले लगाया था।

लेस्बियन कोई गाली नहीं है इस पर मालती चाहर ने कहा, 'वो तो नॉर्मल हग था। लेकिन उनके साथ मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं बना।' मालती ने आगे बताया, 'मुझे बाद में पता चला कि ये (लेस्बियन) बाहर बहुत चला। वीकेंड का वार में भी बोला, लेकिन मेरे को ज्यादा लगा नहीं कि ये इतना चल रहा है बाहर। तब मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि लेस्बियन कोई गाली नहीं है। लेकिन मुझे ये लगा कि एक बार मेरे से पूछ तो लो कि मैं लेस्बियन हूं या नहीं। मैं इस बात को लेकर स्ट्रेट हूं।'