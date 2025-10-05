Bigg Boss 19: मालती के आते ही शुरू होगी नई क्लेश, तान्या मित्तल से इस बात पर होगी दुश्मनी

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ ही एक नया ट्विस्ट आएगा। तान्या मित्तल और मालती चहर के बीच क्लेश हो जाएगा। जानिए शो के अपकमिंग ट्विस्ट।

Bigg Boss 19 Wild Card Entry: 'वीकेंड का वार' के रविवार के एपिसोड में सलमान खान स्टेज पर अपने साथ क्रिकेटर दीपक चहर को बुलाएंगे। सीजन की दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर से पहले घर में काफी तगड़ा माहौल बनाया जाएगा। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि सलमान खान पहले तो स्टेज पर मालती के भाई और इंटरनेशनल क्रिकेटर दीपक चहर का वेलकम करते हैं और फिर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की घर में एंट्री और उनके यह सीजन जीतने की संभावना के बारे में बात करते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मालती के घर में कदम रखत ही एक नया ट्विस्ट आएगा और तान्या से उनकी दुश्मनी बढ़ेगी।

वाइल्ड कार्ड से पहले होगी दीपक की एंट्री प्रोमो वीडियो में सलमान खान दीपक से कहते हैं कि कब से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस सीजन के दूसरे वाइल्ड कार्ड सदस्य कौन होंगे। सलमान खान दीपक से पूछते हैं कि आपकी तो पूरी फैमिली ने अभी तक शो स्टडी किया होगा। दीपक चहर स्टेज पर शो के बारे में कहते हैं, "मुझे लगता है कि यह शो क्रिकेट से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि घर के अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है।" सलमान खान इसके बाद दीपक से पूछते हैं कि जीतने के कितने चांज हैं?

अमाल से दोस्ती बढ़ाएंगी मालती चहर इस बार दीपक चहर जवाब देते हैं कि यह तो जब मैं जाऊंगा, थोड़ा बहुत देखूंगा उसके बाद तय होगा, लेकिन चांसेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बता दें कि दीपक की बहन मालती चहर एक एक्ट्रेस, मॉडल और राइटर हैं। क्योंकि मालती एक बड़ा नाम हैं और उनका सोशल मीडिया पर भी दबदबा है, ऐसे में वह घरवालों के लिए अलग तरह की मुश्किलें खड़ी करती नजर आ सकती हैं। सोशल मीडिया पर उपलब्ध गॉसिप्स के मुताबिक बिग बॉस हाउस में दाखिल होते ही मालती ने गेम पलट दिया है। उनकी नजदीकी अमाल मलिक से बढ़ने लगी है और यह देखकर तान्या मित्तल परेशान होती नजर आ रही हैं।