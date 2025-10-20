BB 19: रील में इसने पेटीकोट पहना है…मालती ने फिर बताई तान्या की सच्चाई, बोली-सती सावित्री बन रही है
संक्षेप: बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें मालती एक बार फिर तान्या मित्तल की सच्चाई घरवालों को बताती नजर आ रही हैं। मालती कहती हैं कि तान्या यहां सटी सावित्री बन रही हैं।
बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल ने शो के दौरान अपनी लक्ज़री लाइफस्टाइल को लेकर कई बयान दिए हैं। हाल में सलमान खान ने भी उनके इन्हीं बयानों पर अपनी बात रखी थी और उन्हें शो का सबसे चालाक खिलाड़ी बताया था। वहीं एक बार फिर अब मालती चाहर ने सभी घरवालों को तान्या का असली चेहरा दिखाया है। आज के एपिसोड का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें मालती सभी घरवालों को बताती है कि तान्या पर इतने मीम क्यों बन रहे हैं।
मालती ने खोली तान्या पोल
नए प्रोमो में घर के ज्यादातर सदस्यों को मालती के साथ देखा जा सकता है। मालती कहती हैं,”तान्या बहुत सती सावित्री बनती है ना। घर के अंदर लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में?” इसके जवाब में अभिषेक कहते हैं, “वो साड़ी पहनती है। वो बहुत संस्कारी।” आगे मालती कहती है, “तुम्हें बस एक साइड पता है। दूसरी साइड नहीं पता। जिस तरह से वो खुद को दिखाती है वो पूरी तरह से अलग है। मिनी स्कर्ट में भी वीडियोस है इसके। कुछ और जो हाल में रील्स आए थे जिसमें उसने पेटीकोट पहना हुआ है। बैक है इसकी। अब समझ आ रहा है कि वो मीम मटेरियल क्यों है? क्योंकि कहती कुछ और है। है कुछ और। बहुत बड़ी खिलाड़ी है।” मालती की बातें सुन अभिषेक हैरान हो जाते हैं। कुनिका और नीलम को भी तान्या की सच्चाई जानकर झटका लगता है।
तान्या के बयान
बता दें, तान्या ने शो के दौरान कई बार कहा कि बिना छोटे कपड़े पहने वो बिग बॉस जैसे शो तक पहुंची हैं। वो हमेशा साड़ी पहनती हैं, अपनी साड़ी दोबारा रिपीट नहीं करती। वो दुबई बकलावा खाने जाती हैं। आगरा के ताजमहल के सामने कॉफ़ी पीती हैं। तान्या ने ये भी कहा था कि वो अपने बाल खुद वाश नहीं करती हैं। उनके पास लोग हैं जो उनके बालों को धोते हैं। अब तान्या के कई बयान मीम बनकर वायरल हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।