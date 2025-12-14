Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Malti Chaahar Reveals What She Had to Face After Coming Out of House

BB19: 'अबे लेसबियन चल हट', मालती चाहर ने बताया बाहर आकर क्या-क्या झेलना पड़ा
Bigg Boss 19 Malti Chaahar: मालती चाहर ने बताया कि घर के भीतर जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया उसकी वजह से उनकी ऐसी इमेज बन चुकी है, जिसके चलते उन्हें बाहर आने के बाद भी लोगों की नफरत का सामना करना पड़ रहा है।

Dec 14, 2025 12:19 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस-फिल्ममेकर मालती चाहर ने बताया कि उन्हें शो से बाहर आने के बाद क्या कुछ झेलना पड़ा। मालती चाहर ने बताया कि लोग उन्हें लेसबियन कहकर ट्रोल कर रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि आखिर कैसे घर में उनके ऊपर यह टैग लग गया। मालती चाहर बिग बॉस हाउस में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई थीं और उनके आते ही घर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था, लेकिन फिर कुछ ही वक्त के बाद उनकी वजह से घर के समीकरण बदलते नजर आए।

घर से बाहर निकली तो क्या झेला?

मालती चाहर को बिग बॉस हाउस में लेस्बियन का भी टैग दिया गया। यह आवाज घर के भीतर नहीं बल्कि बाहर भी गूंजी। जब वह शो से बाहर आईं तो उन्हें लोगों की घटिया नजरों और बातों का सामना करना पड़ा। मालती चाहर ने पिंकविला के साथ बातचीत में कहा, "मैं बाहर आकर भी देख रही हूं कि लोग मुझे बोल रहे हैं अबे लेसबियन चल हट। तो मुझे लग रहा है लेसबियन गाली कब से हो गई भाई?"

कैसे लग गया लेसबियन वाला टैग?

मालती ने यह भी बताया कि कैसे उनके ऊपर यह टैग लगा। उन्होंने बताया, "जब मैं अच्छे से बात करती थी किसी लड़के से तो वहां पर लिंक करते थे। लड़की से बात की तो वो भी शुरू हो गया। और किसी ने अगर बोला भी मेरी सेक्सुअलिटी पर तो पहले मुझसे पूछा जाए कि मेरी सेक्सुअलिटी क्या है? किसी ने पूछा नहीं। किसी को मतलब ही नहीं है। वो अपना नैरेटिव बना के कुछ भी चल रहा है क्योंकि उनको पता ही नहीं है और तरीका क्या है मुझे नीचा दिखाने का।"

लेसबियन गाली कब से हो गई भाई

मालती ने बताया कि पूरे घर ने भरसक कोशिश की मुझे नीचा दिखाने की। लेकिन जब भी मुझे पता चला कि मुझ पर ऐसा कमेंट किया गया है तो मुझे बुरा नहीं लगा। पहली बात तो यह कि मैं स्ट्रेट हूं, दूसरा यह कि लेसबियन होना बुरी बात थोड़ी है। कोई है तो है। अगर आप उसके लिए ऐसे नीचा दिखाने वाले शब्द बोल रहे हो तो यह आपकी सोच दिखाता है। मालती चाहर ने कहा, "मैं बाहर आकर भी देख रही हूं कि लोग मुझे बोल रहे हैं। अबे लेसबियन चल, हट कमेंट सेक्शन में। तो मुझे लग रहा है लेसबियन गाली कब से हो गई भाई? सेक्सुअलिटी है। लोगों ने इतना लड़ा है। मतलब अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट किया है। इतना फाइट किया है लाइफ में। गवर्नमेंट से फाइट किया है।"

