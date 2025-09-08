Bigg Boss 19: कम वोट के बावजूद कुनिका को बचाने के लिए मेकर्स ने चली चाल, भड़के यूजर्स बोले- शर्म आनी चाहिए...
नॉमिनेटेड वोटिंग में कुनिका सदानंद को सबसे कम वोट मिले। लेकिन बिग बॉस ने कुनिका को ऐप रूम का एक्सेस देकर उन्हें घर से बाहर होने से बचा लिया। 'बिग बॉस 19' के मेकर्स को कुनिका सदानंद के लिए इस तरह की चाल चलकर उन्हें एलिमिनेट होने से बचाने के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है।
Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को दर्शकों का काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस शो लेकर हर पर नई अपडेट सामने आ रही है। देखते ही देखते शो को शुरू हुए तीन हफ्ते हो गए हैं। वहीं, नॉमिनेशन की घड़ी भी आ गई है। अब देखना ये होगा कि घर से कौन बेघर होगा। लेकिन हाल ही में 'बिग बॉस 19' के मेकर्स अपनी एक हरकत के कारण दर्शकों के निशाने पर आ गए हैं।
कुनिका को सबसे कम वोट के बाद भी नहीं किया बाहर
दरअसल, 'बिग बॉस 19' में बीते दिन घर के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी एक को घर से बेघर होना था। नॉमिनेटेड वोटिंग में कुनिका सदानंद को सबसे कम वोट मिले। लेकिन बिग बॉस ने कुनिका को ऐप रूम का एक्सेस देकर उन्हें घर से बाहर होने से बचा लिया। कुनिका ने ऐप रूम में खुद के लिए इम्यूनिटी चुना, जिसकी वजह से वह घर से बेघर होने से बच गईं। लेकिन कुनिका को बचाने के लिए अब मेकर्स निशाने पर आ गए हैं। मेकर्स की इस बात पर दर्शकों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।
यूजर्स ने सुनाई खरी खोटी
'बिग बॉस 19' के मेकर्स को कुनिका सदानंद के लिए इस तरह की चाल चलकर उन्हें एलिमिनेट होने से बचाने के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शो की थूथू हो रही है। लोग कमेंट सेक्शन में जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'पूरा 'ऐप रूम' का खेल खेला गया कुनिका सदानंद को बचाने के लिए। लेकिन इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि मेकर्स ने बता दिया कि कुनिका सदानंद को सबसे कम वोट मिले थे।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'शर्म आनी चाहिए, घटियापन।' एक ने लिखा, 'ये पूरी तरह से पक्षपात था, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग एविक्शन तब करेंगे, जब कुनिका सुरक्षित होगी। देख लेना, इसे यूं ही आगे लेकर जाएंगे।' एक ने कहा, 'इनका पाखंड तो देखो, इन्होंने ये तक बता दिया कि कुनिका को सबसे कम वोट मिले हैं। फिर भी इन्होंने पक्षपाती फैसला किया।'
