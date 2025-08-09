पहलगाम हमले में पति को गंवाने वाली हिमांशी नरवाल को बिग बॉस 19 का ऑफर

अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिमांशी नरवाल ने अपने नेवी ऑफिसर पति विनय नरवाल को गंवाया था। अब हिमांशी को बिग बॉस 19 में शामिल होने के लिए अप्रोच किया गया है।

सलमान खान के शो बिग बॉस के नए सीजन की शुरुआत होने वाली है। इस बार ये शो समय से पहले यानी 24 अगस्त 2025 से ऑन एयर होने जा रहा है। इस बार भी टीवी, बॉलीवुड सितारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की एंट्री को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक, एल्विश यादव की कॉलेज मेट और पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी ऑफिसर की पत्नी हिमांशी नरवाल को शो के लिए अप्रोच किया गया है।

हिमांशी को ऑफर टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने हिमांशी को शो ऑफर किया है। सूत्र के मुताबिक मेकर्स चाहते हैं कि इस बार कुछ ऐसे चेहरे हों, जो ऑडियंस से तुरंत जुड़ जाएं। इसी वजह से हिमांशी नरवाल को शामिल करने को लेकर खबरें तेज हैं। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पहलगाम उनके में खोया पति बता दें, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिमांशी के पति विनय नरवाल, जो नेवी में अफसर थे, शहीद हो गए थे। शादी के बाद दोनों हनीमून पर कश्मीर गए थे, जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर हिमांशी की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी रो रही थीं। अब हिमांशी बिग बॉस के नए सीजन में नजर आती हैं या नहीं ये देखने का इंतज़ार हो रहा है।