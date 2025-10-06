Bigg Boss 19 livefeed Tanya Mittal Neelam Giri got jealous of Bigg Boss Wild card contestant Malti Chahar Bigg Boss 19 Video: मालती के आने से तान्या को हुई परेशानी, नीलम से बोलीं- ये मेरे को…, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19 Video: मालती के आने से तान्या को हुई परेशानी, नीलम से बोलीं- ये मेरे को…

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल और नीलम गिरी को ‘बिग बॉस 19’ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर से प्रॉब्लम होने लगी है। उन्हें लग रहा है कि मालती उन्हें उनका ग्रुप से दूर करने आई है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 04:20 PM
'बिग बॉस 19' के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद माहौल में गर्मी तेज हो गई है। नई एंट्री के आते ही पुराने रिश्ते, ग्रुप और समीकरण सब बदलते दिख रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं तान्या मित्तल और नीलम गिरी की बातचीत, जिसमें दोनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर को लेकर चर्चा करती नजर आ रही हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तान्या और नीलम, मालती के बारे में बात कर रही हैं। वीडियो में तान्या कहती हैं, “वो मुझे हटाकर ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही है।” इस पर नीलम तुरंत बोलती हैं, “तेरे को, मेरे को, सबको हटाकर भाई! वो तो अलग जा रही है। किसी का कुछ भी मैटर चल रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालती जाकर वहीं बैठ जाती है, जैसे सब उसकी जगह हो।” तान्या जवाब देती हैं, “हमारे अंदर थोड़ी हिचक है, पर उसमें नहीं है। वो किसी से भी जाकर बात कर ले रही है, कहीं भी जाकर बैठ जा रही है।”

दूसरी ओर, मालती चहर भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। वो अपने स्टाइल में तान्या की हरकतों पर रिएक्ट करती नजर आईं। एक क्लिप में मालती, जीशान कादरी और शहबाज बदेशाह से कहती दिखीं, “तान्या मुझे बहुत देर से देखे जा रही है!” इसके बाद वह तान्या की नकल उतारते हुए कहती हैं, “ये नीलम से बात करते-करते यहीं देखे जा रही है... पता नहीं कब देखना बंद करेगी!”

