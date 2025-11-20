Bigg Boss 19: तान्या के लिए आई नई चांदी की बोतल, अपने भाई से कहा- तू सबसे मत मिल क्योंकि…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: लाइवफीड के मुताबिक, ‘बिग बॉस 19’ में चल रहे फैमिली वीक के तहत शहबाज बदेशा के पिता और तान्या मित्तल के भाई की घर में एंट्री हुई है।

सलमान खान के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में फैमिली वीक चल रहा है। ऐसे में तान्या मित्तल के भाई अम्मू ने घर में एंट्री ली है। अपने छोटे भाई को देख तान्या इमोशनल हो गईं, उनकी आंखों से आंसू आने लगे और वह उन्हें गले लगाकर सबकी शिकायतें करने लगीं। तान्या ने अपने भाई से साफ कहा, ‘सबसे मत मिल क्योंकि यहां पर मेरा कोई दोस्त नहीं है।’

अम्मू, तान्या के लिए नई चांदी की बोतल लेकर आए। अम्मू ने बताया कि दिवाली पर उन्होंने जो वीडियो भेजा था उसने घर का हर सदस्य था। उन्होंने सबको कॉल किया था और वीडियो मंगवाया था। अम्मू ने ये भी बताया कि मम्मी और पापा उन्हें दिनभर लाइव देखते हैं। इतना ही नहीं, अम्मू ने ये भी कहा कि मौसाजी ‘बिग बॉस’ देखते वक्त तान्या की स्ट्रैटजी क्रैक करने की कोशिश करते हैं।

अम्मू ने तान्या से कहा कि ये साफ दिख रहा है कि कोई भी आपको दोस्त नहीं है और आपको अपना गेम अकेले ही खेलना पड़ेगा। इसके बाद जब तान्या ने अम्मू से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूं? इस पर उनके भाई ने कहा, ‘कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी बात समझो। इतने सारे लोग हैं, लेकिन किसी की भी बात नहीं होती वीकेंड पर। सिर्फ आपकी बात होती है क्योंकि आप ट्रेंड कर रही हो।’