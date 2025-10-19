Bigg Boss 19: मालती चाहर का दावा, एडल्ट टॉयज का बिजनेस करती है तान्या मित्तल
संक्षेप: Bigg Boss 19: लाइवफीड के मुताबिक, मालती चाहर और तान्या मित्तल के बीच लड़ाई होगी। मालती चाहर गुस्से में तान्या मित्तल के कंटेंट और बिजनेस पर तंज कसेगी।
रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में इस हफ्ते धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा। अपकमिंग एपिसोड में मालती चाहर और तान्या मित्तल के बीच जबरदस्त लड़ाई होने वाली है, जो घर का पूरा माहौल बदल देगी। दोनों के बीच यह झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि बाकी सदस्य भी हैरान रह जाएंगे।
तान्या पर मालती लगाएगी गंभीर आरोप
सोशल मीडिया पर ‘बिग बॉस’ की इनसाइड खबरें देने वाले पेज BB Tak के मुताबिक, मालती चाहर इस लड़ाई के दौरान तान्या मित्तल पर कई गंभीर आरोप लगाएंगी। मालती कहेगी कि तान्या घर के अंदर साड़ी पहनकर संस्कारी और धार्मिक बातें करती है, लेकिन बाहर उसकी एक कंपनी है जो एडल्ट टॉयज का बिजनेस चलाती है। यह सुनते ही तान्या टूट जाएगी और खुद का बचाव करने की कोशिश करेगी।
ड्रेसिंग सेंस पर तंज
मालती यहीं नहीं रुकेंगी। वह तान्या के ड्रेसिंग सेंस और उसके सोशल मीडिया कंटेंट पर भी तंज कसेंगी। इसके बाद तान्या भड़क उठेगी और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होगी।
कैसे रिएक्ट कर रहे हैं दोनों के फैंस?
लड़ाई का अपडेट जानने के बाद फैंस के बीच बहस छिड़ गई है। एक तरफ कई यूजर्स मालती की इस हरकत पर नाराजगी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि नेशनल टेलीविजन पर किसी लड़की को इस तरह गिराना बेहद शर्मनाक है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मालती के आरोप सुनने के बाद तान्या के बिजनेस और पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स की छानबीन में जुट गए हैं।
यहां देखिए सोशल मीडिया पोस्ट
