Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज ने पूरे घर के सामने गौरव खन्ना से कही ये बात, नाराज हो गए प्रणित
संक्षेप: Bigg Boss 19 Update: प्रणित मोरे को गौरव खन्ना की एक बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने गौरव से कहा, ‘पहले मैं आपको अपना दोस्त मानता था, लेकिन अब भाई मानता हूं।’
Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ को नया कप्तान मिला है। इस बार मृदुल तिवारी घर की कमान संभाल रहे हैं। लाइवफीड के मुताबिक, जब मृदुल घरवालों को ड्यूटी बांट रहे थे तब अभिषेक बजाज ने पूरे घरवालों के सामने गौरव खन्ना के बारे में ऐसी बात बोली जिसे सुनकर उनके दोस्त प्रणित मोरे नाराज हो गए।
बिग बॉस की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज ग्लैमवर्ल्ड टॉक्स के मुताबिक, अभिषेक बजाज ने सबके सामने मृदुल से कहा, ‘गौरव भाई ने पिछले 10 हफ्तों से कुकिंग की ड्यूटी नहीं ली है। इस बार उन्हें कुकिंग करनी चाहिए।’ अभिषेक के इस बयान के बाद गौरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुकिंग ड्यूटी ले ली क्योंकि उनका दोस्त मृदुल इस बार कप्तान है।
हालांकि, प्रणित मोरे को अभिषेक की ये बात पसंद नहीं आई। प्रणित ने अकेले में अभिषेक को कहा कि तुम्हे सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अभिषेक ने कहा कि वो चाहते थे कि गौरव इस बार कुकिंग की जिम्मेदारी लें। प्रणित ने अभिषेक को समझाया कि अगर तुम ऐसा चाहते थे तो तुम्हे अकेले में एक बार गौरव भाई से बात कर लेनी चाहिए थी। हालांकि, अभिषेक, प्रणित की बात नहीं समझे।
अभिषेक से बात करने के बाद प्रणित, गौरव के पास गए और उन्हें गले लगाकर कहा, “मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। पहले मैं आपको दोस्त मानता था, पर अब मैं आपको भाई मानता हूं।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
