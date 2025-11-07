Bigg Boss 19: प्रणित मोरे की एंट्री से उतरे इन दो कंटेस्टेंट्स के चेहरे, नहीं अटेंड किया कॉमेडी शो

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लाइवफीड के मुताबिक, प्रणित मोरे की एंट्री से जहां घर के बाकी सदस्य खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दो कंटेस्टेंट्स का मुह उतर गया।

Fri, 7 Nov 2025 04:52 PM
‘बिग बॉस 19’ में प्रणित मोरे का कमबैक हुआ है। याद दिला दें, प्रणित मोरे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में उन्हें पिछले वीकेंड का वार पर घर से बाहर ले जाया गया था। वहीं अब आने वाले एपिसोड में उनकी री-एंट्री दिखाई जाएगी। लाइवफीड के मुताबिक, प्रणित के आने से गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और मालती चाहर खुश हो गए। वहीं फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल का चेहरा उतर गया।

इन्होंने नहीं अटेंड किया ‘प्रणित मोरे शो’

‘बिग बॉस’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज लाइवफीड अपडेट्स के मुताबिक, प्रणित वापस आने के बाद अपना शो ‘प्रणित मोरे शो’ होस्ट करता है। सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। हालांकि, फरहाना और तान्या उसका शो अंटेड करने से मना कर देते हैं। जब प्रणित अपना शो होस्ट कर रहा होता है तब फरहाना और तान्या गार्डन एरिया में बैठकर चुगलियां करते हैं।

वीकेंड का वार पर क्या होगा?

‘बिग बॉस 19 वीकेंड का वार’ पर ‘दे दे प्यार दे 2’ की स्टार कास्ट आएगी। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर. माधवन और मीजान जाफरी आकर चार चांद लगाएंगे। कहा जा रहा है कि वीकेंड का वार पर फरहाना भट्ट की क्लास लगेगी। उन्होंने जो टीवी इंडस्ट्री और गौरव खन्ना के बारे में कहा उस पर सलमान उनकी फटकार लगाएंगे। सलमान, गौरव से कहेंगे कि उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप टीवी के सुपरस्टार हैं।

वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
