Bigg Boss 19: प्रणित मोरे की एंट्री से उतरे इन दो कंटेस्टेंट्स के चेहरे, नहीं अटेंड किया कॉमेडी शो
संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के लाइवफीड के मुताबिक, प्रणित मोरे की एंट्री से जहां घर के बाकी सदस्य खुश नजर आ रहे हैं। वहीं दो कंटेस्टेंट्स का मुह उतर गया।
‘बिग बॉस 19’ में प्रणित मोरे का कमबैक हुआ है। याद दिला दें, प्रणित मोरे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में उन्हें पिछले वीकेंड का वार पर घर से बाहर ले जाया गया था। वहीं अब आने वाले एपिसोड में उनकी री-एंट्री दिखाई जाएगी। लाइवफीड के मुताबिक, प्रणित के आने से गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, मृदुल तिवारी, अशनूर कौर और मालती चाहर खुश हो गए। वहीं फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल का चेहरा उतर गया।
इन्होंने नहीं अटेंड किया ‘प्रणित मोरे शो’
‘बिग बॉस’ की खबरें देने वाले सोशल मीडिया पेज लाइवफीड अपडेट्स के मुताबिक, प्रणित वापस आने के बाद अपना शो ‘प्रणित मोरे शो’ होस्ट करता है। सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। हालांकि, फरहाना और तान्या उसका शो अंटेड करने से मना कर देते हैं। जब प्रणित अपना शो होस्ट कर रहा होता है तब फरहाना और तान्या गार्डन एरिया में बैठकर चुगलियां करते हैं।
वीकेंड का वार पर क्या होगा?
‘बिग बॉस 19 वीकेंड का वार’ पर ‘दे दे प्यार दे 2’ की स्टार कास्ट आएगी। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, आर. माधवन और मीजान जाफरी आकर चार चांद लगाएंगे। कहा जा रहा है कि वीकेंड का वार पर फरहाना भट्ट की क्लास लगेगी। उन्होंने जो टीवी इंडस्ट्री और गौरव खन्ना के बारे में कहा उस पर सलमान उनकी फटकार लगाएंगे। सलमान, गौरव से कहेंगे कि उन्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप टीवी के सुपरस्टार हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।