Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ का विनर कौन बनेगा? जानिए लाइव हिन्दुस्तान के पोल का रिजल्ट

संक्षेप:

Bigg Boss 19 Winner Poll: ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले से पहले आइए आपको बताते हैं कि लाइव हिन्दुस्तान के पाठक पांचों फाइनलिस्ट में से किसे विनर बनता देखना चाहती है।

Dec 07, 2025 03:16 pm IST
‘बिग बॉस 19’ अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। आज रात ‘बिग बॉस’ के दर्शकों को उनका विनर मिलने वाला है। ऐसे में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और अमाल मलिक के फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि इस बार ट्रॉफी किसके नाम होगी। इसी बीच लाइव हिन्दुस्तान ने एक पोल चलाया। उन्होंने लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या चल रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान का पोल

इस पोल में लाइव हिन्दुस्तान ने अपने पाठकों से पूछा कि उनके हिसाब से गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और तान्या मित्तल में से किसे ‘बिग बॉस 19’ का विनर बनना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि लोगों ने किसे कितने वोट्स दिए हैं।

पोल का रिजल्ट

54 फीसदी लोगों ने गौरव खन्ना को ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी का हकदार बताया है। तान्या मित्तल दूसरे नंबर पर हैं, 18 फीसदी लोगों ने कहा है कि वो ‘बिग बॉस 19’ की वनर बनेंगी। फरहाना भट्ट को 13 फीसदी लोगों ने वोट दिया है। अमाल मलिक को 10 फीसदी लोगों ने विनर माना है। वहीं प्रणित मोरे को सिर्फ 5 फीसदी वोट मिले हैं। मतलब लाइव हिन्दुस्तान के पोल के हिसाब से लोग गौरव खन्ना को विनर बनते देखना चाहते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान बिग बॉस पोल

कब शुरू होगा ग्रांड फिनाले?

‘बिग बॉस 19’ का ग्रांड फिनाले रविवार रात 9 बजे शुरू होगा। ग्रांड फिनाले के प्रोमो सामने आने शुरू हो गए हैं। गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी, अमाल मलिक और शहबाज बदेशा, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज साथ परफॉर्म करने वाले हैं। फरहाना भट्ट, कुनिका सदानंद और नेहल चुडासमा का भी डांस दिखाया जाएगा। इसके अलावा पांचों फाइनलिस्ट भी साथ में परफॉर्म करेंगे।






वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
