Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट की ये चूक फिनाले से पहले बनेगी इविक्शन की वजह? दर्शक बोले- ये हिंसा है

संक्षेप: Bigg Boss 19 Updates: फरहाना भट्ट और शहबाज भट्ट का बर्तन धोने पर शुरू हुआ झगड़ा हिंसक बन गया। फरहाना ने कुछ ऐसा किया कि तान्या मित्तल लपेटे में आ गईं, अब दर्शक फरहाना पर ऐक्शन की मांग कर रहे हैं।

बिग बॉस 19 में बर्तन धोने की ड्यूटी को लेकर फरहाना और शहबाज के बीच घमासान हो गया। कुछ लाइव फीड्स देने वाले हैंडल्स ने इस झगड़े की जानकारी दी है। दरअसल शहबाज ने फरहाना को बर्तन धोने के लिए कहा तो उन्होंने गुस्से में प्लेट तोड़ दी। प्लेट तान्या को लगी और फिर ड्रामा बढ़ गया। अब सोशल मीडिया पर फरहाना भट्ट को शो से निकाले जाने की मांग उठ रही है।

बर्तन धोने पर भिड़े शहबाज-फरहाना बिग बॉस 19 फिनाले के करीब है और कंटेस्टेंट्स का पेशेंश घटता जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अब फरहाना और शहबाज के बीच हुई बहस ने खतरनाक मोड़ ले लिया। BBTak के अपडेट के मुताबिक, फरहाना अपनी ड्यूटी नहीं कर रही थीं तो शहबाज बोले, 'बर्तन धो ले वर्ना तेरे बेड पर लाकर रख दूंगा।' इसके बाद फरहान और शहबाज के बीच बहस होने लगी। गुस्से में फरहाना ने प्लेट तोड़ दी। तान्या, अश्नूर और तान्या मित्तल पास में ही थे। प्लेट के टुकड़े उड़कर तान्या को लग गए। तान्या डरकर रोने लगीं।

लोगों ने की फरहाना पर कड़ा ऐक्शन लेने की मांग सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि अब बिग बॉस को फरहाना को निकाल देना चाहिए। एक ने लिखा है, पहले बिग बॉस छोटी बातों या झगड़ों पर भी लोगों को बाहर निकाल देते थे। लगता है अब हिंसक कंटेस्टेंट्स को निकालने के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं फरहाना पर कड़ा ऐक्शन लिया जाना चाहिए और उन्हें बाहर करने की मांग भी उठ रही है। एक ने लिखा है कि जब अमाल ने प्लेट तोड़ी तो फरहाना के सपोर्टर इसे फिजिकल अब्यूज बोल रहे थे। अब फरहाना भट्ट ने भी वही कर दिया। एक और ने लिखा है, प्लेट तोड़ना गुस्सा नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन है जो दूसरे लोगों के लिए खतरा बन सकता है। आप ड्रामा नहीं कर रहे खतरनाक बनते जा रहे हो।