Bigg Boss 19 Live Feed Funny Dance Video Deleted from Episode to Show Abusing Fight Bigg Boss 19: एपिसोड में नहीं दिखाया गया यह वीडियो, लाइव फीड से सामने आई फनी डांस क्लिप, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Live Feed Funny Dance Video Deleted from Episode to Show Abusing Fight

Bigg Boss 19: एपिसोड में नहीं दिखाया गया यह वीडियो, लाइव फीड से सामने आई फनी डांस क्लिप

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की लाइव फीड में दर्शकों ने अभिषेक, अशनूर, आवेज और प्रणित का एक ऐसा डांस देखा जिसे एपिसोड में मेकर्स ने एडिट करके हटा दिया, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:26 AM
share Share
Follow Us on
Bigg Boss 19: एपिसोड में नहीं दिखाया गया यह वीडियो, लाइव फीड से सामने आई फनी डांस क्लिप

Bigg Boss 19 Live: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की 24x7 लाइव फीड दर्शक ओटीटी पर देख सकते हैं। लेकिन जब एपिसोड रिलीज किया जाता है तब शो में उस दिन के खास-खास हिस्से ही दर्शकों को दिखाए जाते हैं। शो के एडिटर्स चुनते हैं कि दिन भर में हुई घटनाओं में से कौन सी टीवी पर दिखाई जाने लायक हैं। इस चुनाव में कई बार कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं। हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा ही हुआ जब गुड मॉर्निंग सॉन्ग पर डांस का एक वीडियो क्लिप मेकर्स ने हटा दिया।

एपिसोड में नहीं दिखाया यह वीडियो

बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस तक' ने अपनी एक पोस्ट में एक ऐसा ही वीडियो साझा किया है जिसे 24x7 लाइव फीड में तो दर्शकों ने देखा, लेकिन एपिसोड में इसे हटा दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुबह गुड मॉर्निंग सॉन्ग चलाया जाता है तो आवेज दरबार, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज और अशनूर कौर लिविंग रूम में पागलों की तरह डांस कर रहे हैं।

मेकर्स ने क्यों हटाया यह फनी डांस?

डांस करते-करते ये कंटेस्टेंट सोफा पर चढ़ जाते हैं तो कई बार बंदरों जैसी हरकतें करने लगते हैं। पूरे घर में घूम-घूमकर डांस करने का यह वीडियो काफी फनी है जिसे मेकर्स ने शो में नहीं दिखाया। बिग बॉस तक ने अपनी पोस्ट में लिखा- सबसे फनी मॉर्निंग डांस, लेकिन मेकर्स ने इसे एडिट करके हटा दिया ताकि इसकी बजाए वो बिना वजह की गालियां दिखाई जा सकें। बता दें कि मंगलवार के एपिसोड में अभिषेक और बशीर के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था।

ये भी पढ़ें:BB19: रंग लाई सलमान की क्लास, फॉर्म में आए गौरव खन्ना, कैप्टन बनने का भी चांस
ये भी पढ़ें:BB19: नीलम से लेकर गौरव और आवेज तक, इस हफ्ते नॉमिनेट हुए ये 6 कंटेस्टेंट
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।