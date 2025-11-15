कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को बताया ‘लेस्बियन’, तान्या मित्तल से बोलीं- मुझे तो यकीन है कि…
संक्षेप: Bigg Boss 19 Latest: बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में कुनिका सदानंद अपनी को-कंटेस्टेंट मालती चाहर की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करती नजर आईं। उन्होंने तान्या से कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि मालती लेस्बियन हैं।
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में एक स्पॉन्सर्ड टास्क हुआ। इस टास्क के दौरान तान्या मित्तल और मालती के बीच थोड़ी से कहा सुनी हुई। इसके बाद तान्या कुनिका से मालती की हरकत के बारे में बात करती नजर आईं। कुनिका जैसे ही तान्या की बात सुनती हैं, वो तान्या के पास आती हैं और मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर कमेंट करती हैं। कुनिका धीरे से ये बात बोलती हैं कि तभी बिग बॉस उन्हें फुसफुसाने के लिए मना करते हैं।
स्पॉन्सर्ड टास्क के दौरान तान्या बिंगो चाट की प्लेट तान्या के बिल्कुल मुंह के पास लेकर आ जाती हैं। इस बात पर तान्या आपत्ति जताई हैं। वो कहती हैं कि अगर प्लेट उनके मुंह पर लग जाती तो? इसपर मालती उन्हें गुस्से में जवाब देती हैं। तान्या उनसे कहती हैं कि आगे से ऐसा न करे।
कुनिका ने मालती को बताया लेस्बियन
टास्क के बाद तान्या कुनिका को मालती की इसी हरकत के बारे में बता रही होती हैं। कुनिका तान्या की बात सुन रही होती हैं। फिर कुनिका तान्या के पास आती हैं और फुसफुसाते हुए कहती हैं- एक चीज बोलना है, तो ऐसा है ये जो मालती मैडम हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि ये लेस्बियन हैं। उनका पॉश्चर भी वैसा है। इतने में बिग बॉस कुनिका से कहते हैं कि वो फुसफुसाकर बात न करें। बिग बॉस की आवाज के बाद कुनिका तान्या से कहती हैं कि नोटिस करना तुम।
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
बता दें, कुनिका का ये कमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है। एक यूजर ने लिखा- क्या है ये, क्या इन्होंने मालती को लेस्बियन बुलाया? ये लोग इस शब्द को अपमान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कुनिका। एक दूसरे यूजर ने लिखा- कुनिका बहुत दिन रुक गई बिग बॉस के घर में, अब उन्हें जाना चाहिए। एक ने लिखा- किस आधार पर कुनिका ने मालती को लेस्बियन बुलाया।
