Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Latest Update Shahbaaz Badeshah says Fans of BB 13 Winner Sidhharth Shukla supports him wo jo winner tha
शहबाज को नहीं है नॉमिनेट होने का डर, सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग के दम पर कह दी ये बात

शहबाज को नहीं है नॉमिनेट होने का डर, सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग के दम पर कह दी ये बात

संक्षेप: बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में देखने को मिला कि शहबाज बदेशा सबके सामने कहेंगे कि उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 और अब तक के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक थे। 

Sun, 26 Oct 2025 09:55 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बस 19 के बीते एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों के खेल को लेकर बात की। उन्होंने घरवालों को बताया कि इस हफ्ते तान्या मित्तल कहीं पर गलत नहीं थीं। इसी के साथ उन्होंने मृदुल को समझाया कि उन्हें इस हफ्ते क्यों घर का कैप्टन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि शहबाज ने उन्हें इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनका मानना है कि मृदुल एक कमजोर खिलाड़ी हैं और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है।

शहबाज के बारे में क्या बोले गौरव खन्ना

इसी एपिसोड के दौरान सलमान खान ने गौरव खन्ना से घरवालों के बारे में उनकी राय पूछीं। शहबाज के बारे में बात करते हुए गौरव खन्ना ने कहा कि वो मजाकिया होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे गेमर भी हैं। गौरव खन्ना ने घरवालों का ध्यान इस ओर खींचा कि शहबाज जब से घर में आए हैं, वो कभी भी नॉमिनेट नहीं हुए हैं।

नॉमिनेट होना चाहते हैं शहबाज

इसके बाद एपिसोड के अंत की तरफ देखा गया कि शहबाज कहते हैं कि वो भी नॉमिनेट होकर देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होगा। शहबाज कहते हैं कि उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है।

शहबाज ने लिया सिद्धार्थ शुक्ला का नाम

शहबाज अमाल और नीलम के सामने कहते हैं, “बैठे हैं सिद्धार्थ के फैंस मेरे साथ। लगता नहीं है न सिद्धार्थ का…जो विनर है इस शो का उसकी फैन फॉलोइंग मेरे साथ है।” बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला सीजन 13 के विनर थे। शहबाज की बहन शहनाज गिल और सिद्धार्थ के बॉन्ड को काफी पसंद किया गया था। सिद्धार्थ के निधन के बाद शहबाज ने सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा अपने हाथ पर गुदवाया था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।