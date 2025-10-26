शहबाज को नहीं है नॉमिनेट होने का डर, सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग के दम पर कह दी ये बात

संक्षेप: बिग बॉस 19 के बीते एपिसोड में देखने को मिला कि शहबाज बदेशा सबके सामने कहेंगे कि उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 और अब तक के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक थे।

बिग बस 19 के बीते एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों के खेल को लेकर बात की। उन्होंने घरवालों को बताया कि इस हफ्ते तान्या मित्तल कहीं पर गलत नहीं थीं। इसी के साथ उन्होंने मृदुल को समझाया कि उन्हें इस हफ्ते क्यों घर का कैप्टन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि शहबाज ने उन्हें इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उनका मानना है कि मृदुल एक कमजोर खिलाड़ी हैं और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है।

शहबाज के बारे में क्या बोले गौरव खन्ना इसी एपिसोड के दौरान सलमान खान ने गौरव खन्ना से घरवालों के बारे में उनकी राय पूछीं। शहबाज के बारे में बात करते हुए गौरव खन्ना ने कहा कि वो मजाकिया होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे गेमर भी हैं। गौरव खन्ना ने घरवालों का ध्यान इस ओर खींचा कि शहबाज जब से घर में आए हैं, वो कभी भी नॉमिनेट नहीं हुए हैं।

नॉमिनेट होना चाहते हैं शहबाज इसके बाद एपिसोड के अंत की तरफ देखा गया कि शहबाज कहते हैं कि वो भी नॉमिनेट होकर देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि उनके साथ क्या होगा। शहबाज कहते हैं कि उनके पास सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सपोर्ट है।