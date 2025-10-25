सलमान खान के गुस्से का सामना करेंगी मालती चाहर, एक्टर बोले-आपकी पीठ से ही पहचानते हैं आपको

संक्षेप: Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar Promo: बिग बॉस 19 के नए प्रोमो में देखने को मिला कि सलमान खान मालती चाहर की क्लास लगाएंगे। वो मालती को बाहर की बातें इस्तेमाल करने और लड़ाई में पीठ दिखाकर भागने के लिए डांट लगाएंगे।

Bigg Boss 19 Salman Khan: सलमान खान आज यानी 25 अक्टूबर के वीकेंड के वार पर कुछ घरवालों की क्लास लगाते नजर आएंगे। इन घरवालों में मालती चाहर का नाम भी शामिल है। सलमान खान मालती को घर की लड़ाइयों में बाहर की बातें इस्तेमाल करने और लड़ाई के दौरान पीठ दिखाने को लेकर भड़कते नजर आएंगे। सलमान खान के इस एक्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं।

सलमान ने लगाई मालती की क्लास वीकेंड के वार प्रोमो के वीडियो में देखने को मिला कि सलमान खान पूछते हैं कि मालती कहां हैं? इसपर मालती कहती हैं, सर यहां पर। फिर सलमान खान कहते हैं- अरे पहचाना ही नहीं आपको क्योंकि आपकी पीठ से ही पहचानते हैं आपको। पंगा तो आप जो ले लेती हैं, वो सही है, लेकिन जैसे ही सामने वाला अटैक करता है, आप बाहर चली जाती हैं।

इस बात पर भी भड़के सलमान खान सलमान खान ने मालती को बाहर की बातों का इस्तेमाल करने को लेकर भी टोका। उन्होंने कहा आपने एक नया मूव लाया है। आप बाहर की बातों को एक्सपोज कर देती हैं। बता दें, इस हफ्ते के एक एपिसोड में मालती तान्या मित्तल के वीडियोज के बारे में घरवालों से बात करती नजर आ रही थीं। मालती ने बताया था कि तान्या के मिनी स्कर्ट्स में भी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।