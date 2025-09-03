Bigg Boss 19: कुनिका बोलीं-रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर ने दिया था धोखा, आंख के सामने दूसरी औरत से बना लिया रिश्ता

बिग बॉस 19 में नजर आ रही कुनिका ने अपने लिव-इन पार्टनर के बारे में बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि जिस शख्स के साथ वो प्यार में थीं उसी शख्स ने उनके सामने किसी दूसरी औरत से रिश्ता बना लिया था।

बिग बॉस 19 के घर में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। शो की कंटेस्टेंट और मशहूर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा बड़ा राज खोला। एक नए प्रोमो में कुनिका, नीलम गिरी और तान्या मित्तल से दिल की बातें करती नजर आईं। बातचीत के दौरान जब कुनिका ने नीलम से उनकी शादी के बारे में पूछा तो नीलम इमोशनल हो गईं। इस पर तान्या ने कहा कि नीलम फिलहाल इस मुद्दे पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद कुनिका ने सीधा सवाल किया कि क्या नीलम अभी भी शादीशुदा हैं।

नीलम की शादी इस पर नीलम ने साफ कहा – “अब यह रिश्ता सिर्फ नाम का भी नहीं बचा है। यह पूरी तरह खत्म हो चुका है। इंसान को बार-बार मौके देते-देते मैं थक चुकी हूं। मुझे आत्मसम्मान वाले पुरुष पसंद हैं। जिनमें स्वाभिमान नहीं होता, उनके साथ रहना मेरे बस की बात नहीं।”

कुनिका की जिंदगी का सच यहीं से बात आगे बढ़ी और कुनिका ने भी अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, “मैंने 27 साल तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखा। अब जब मैंने सच सबके सामने कहा तो मुझे बेहद हल्का महसूस हुआ।”जब तान्या ने पूछा कि क्या वह उनके पति थे, तो कुनिका ने साफ कर दिया कि यह एक लिव-इन रिलेशनशिप था। एक्ट्रेस ने बताया, “वह शादीशुदा थे लेकिन अपनी पत्नी से अलग रहते थे। बाद में उन्होंने मेरे सामने ही किसी और औरत से रिश्ता बना लिया। तब मैंने उन्हें छोड़ने का फैसला लिया।”