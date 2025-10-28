Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: कुनिका ने मृदुल को किया परेशान, बोलीं- इसको जिंदगी भर याद रहेगा कि सही निर्णय मर्द बनकर कैसे लेना है

संक्षेप: नॉमिनेट होने के बाद कुनिका सदानंद ने मृदुल तिवारी की कैप्टेंसी में ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो मृदुल को ऐसा सबक सिखाएंगी कि उसे समझ आ जाएगा कि सही निर्णय मर्द बनकर कैसे लेना है।

Tue, 28 Oct 2025 11:15 PM
‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका सदानंद भड़क गईं। दरअसल, कैप्टन मृदुल तिवारी के अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को नॉमिनेशन से सेव करने के डिसीजन की वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया। ऐसे में कुनिका ने मृदुल की कैप्टेंसी में काम करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि वह मृदुल को इतना परेशान कर देंगी कि उसके नाक से खून निकलने लगेगा।

कुनिका ने अमाल मलिक से कहा, “मेरे को बोल रहे, मैम मृदुल रो रहा है। मैंने कहा रोएगा नहीं, नाक से खून निकलेगा उसका, मैं देखो अभी क्या करती हूं, उसे जिंदगी भर याद रहेगा कि सही निर्णय मर्द बनकर कैसे लेना है।” अमाल ने जवाब में कहा, “ठीक है उसका एज फैक्टर भी है। छोटा है।” कुनिका बोली, “एज फैक्टर नहीं है। वो डर गया क्योंकि उसको ग्रुप में खेलने की आदत है। उसको पता नहीं है कि अब ग्रुप का गेम खत्म हो गया है।”

अगले दिन सुबह गौरव खन्ना ने कुनिका की बात अभिषेक बजाज को बताई। अभिषेक भड़क गए। अभिषेक ने गौरव से कहा, ‘अच्छा, अब ये मर्द बनाएंगी। अपने बच्चों को बनाओ। हद हो गई।’ गौरव बोले, “मैं ये सोच रहा था कि कितना नीचे गिरोगे। गेम खेलो, लेकिन इस हद तक नहीं।” इसके बाद कुनिका ने अमाल, तान्या मित्तल और नीलम गिरी को भी ड्यूटी करने से रोका। इतना ही नहीं, थाली बजा- बजाकर मृदुल को पोक करने की भी कोशिश की।

हालांकि मृदुल पोक नहीं हुए। मृदुल ने सबसे पहले नाश्ता कुनिका को दिया। इतना ही नहीं, उन्हें गले भी लगाया और उनके पैर भी छुए।

