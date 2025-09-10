Bigg Boss 19: कुनिका के सपोर्ट में खड़े बेहिसाब दूधवाले, अयान ने डाला वीडियो पर खुद ही हो गए ट्रोल

Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में कुनिका और जीशान के झगड़े वाली बात पर सबूत पेश करते हुए अयान लल्ल ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में ढेरों दूधवाले एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं।

टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है और हर कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। इस शो में टिके रहने के लिए दर्शकों का सपोर्ट बहुत जरूरी है और यही वजह है कि खिलाड़ी और उनके सपोर्टर्स अपनी फैन पावर दिखाने से नहीं चूकते हैं। हाल ही में कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल ने दुनिया को अपनी मां के सपोर्ट में खड़ी दूध वाला कम्यूनिटी की फैन पावर दिखाई। अयान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे बेहिसाब दूधवाले कुनिका के सपोर्ट में खड़े हैं।

अयान ने डाला दूधवालों का वीडियो कुनिका सदानंद के बेटे अयान लल्ल ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह कैमरा में देखकर कहते हैं, "दूधवाला कम्यूनिटी? कौन सी दूधवाला कम्यूनिटी?" इसके बाद अयान कैमरा घुमाते हैं तो एक विशाल भीड़ जोर से हूटिंग करती नजर आती है। अयान कैमरा लेकर भीड़ के बीच तक जाते हैं और फिर वापस आकर उनकी तरफ दोनों हाथों से हर्ट इमोजी बनाते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अयान ने कैप्शन में लिखा- शेरनी का सिम्बा आला। दूधवाले मजाक नहीं कर रहे थे।

जीशान कादरी से हुई थी यह बहस अयान ने लिखा कि वो लोग बनाए जा रहे हर मीम को फॉलो कर रहे हैं। अयान ने यह वीडियो जीशान कादरी के साथ हुई कुनिका सदानंद की बहस के बाद पोस्ट किया है जिसमें दूधवालों का जिक्र आया था। हालांकि अयान के यह वीडियो पोस्ट करने के बाद वह खुद ही इस पर ट्रोल होते दिखाई पड़े। तमाम लोगों ने कुनिका सदानंद को सपोर्ट करने की बजाए इंस्टाग्राम पर उन्हें खरी खोटी सुनाई है। एक फॉलोअर ने लिखा- भाई तेरी मम्मी का ज्यादा हो रहा है। उसको पस करने बोल दे अब।