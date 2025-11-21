Bigg Boss 19: कुनिका के बेटे अयान बोले- तान्या कड़ाह प्रसाद बना रही थीं और मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Tanya Mittal: कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल ने ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलने के बाद इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि तान्या मित्तल सच में आध्यात्मिक हैं।

कुनिका सदानंद के बेटे अयान लाल ने तान्या मित्तल के बारे में बात की है। दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ में जब फैमिली वीक शुरू हुआ था तब कुनिका से मिलने उनके बेटे और एक्टर अयान आए थे। ऐसे में ‘बिग बॉस 19’ से बाहर निकलने के बाद अयान इंटरव्यूज दिए और बताया कि उन्होंने घर में क्या-क्या बातें कीं और क्या-क्या देखा। उन्होंने साफ कहा कि तान्या सच में आध्यात्मिक हैं।

‘मैंने उन्हें देखा वो कुछ बोल रही थीं’ अयान ने मिर्ची एफएम को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूं। अशनूर के पापा आए हुए थे तो मैंने उनसे कहा, ‘हम लोग कड़ाह प्रसाद खा सकते हैं क्या अंकल? आप बनाएंगे?’ इससे पहले की अंकल कुछ बोलें, तान्या ने कहा, ‘मैं बनाती हूं। मैं बहुत अच्छा बनाती हूं।’ जब तान्या किचन में कड़ाह प्रसाद बना रही थीं तब मैंने उन्हें देखा वो कुछ बोल रही थीं।”